لو كنت تعاني من إصفرار ياقة القميص.. اعرف أسرع طريقة لتنظيفها

تُعتبر القمصان من القطع الأساسية العملية التي يُفضل العديد من الأشخاص ارتداؤها، وغالبًا ما تتعرض للأوساخ نتيجة تراكم الغبار والأتربة عليها أو امتصاصها للعرق، ما يؤدي إلى ظهور البقع الصفراء على الياقة.

لذا، سنستعرض في التقرير التالي 5 طرق سحرية يمكنك الاعتماد عليها لتنظيف ياقة القمصان بسهولة.

هناك العديد من الطرق التي يمكن لربة المنزل اتباعها عند تنظيف ياقة القميص يمكن استعراضها في الخطوات التالية، بحسب ما ذكره موقع wikihow:

1) الخل الأبيض

يستخدم الخل الأبيض لتنظيف ياقة القميص كالتالي:

- إضافة 2 ملعقة كبيرة من الخل إلى كوب واحد من الماء.

- وضع المحلول على البقع الصفراء الموجودة على الياقة 30 دقيقة ثم اغسليها جيدًا.

2) الملح والماء

يُمكنك إزالة البقع العالقة على ياقة القميص باستخدام ملح الطعام بالطريقة التالية:

- إضافة ملعقة كبيرة من ملح الطعام إلى كوب من الماء.

- وضع المزيج السابق على البقعة والفرك بلطف باستخدام اسفنجة أو قطعة قماش نظيفة.

- غسل القميص جيّداً للتأكد من نظافة الياقة.

3) عصير الليمون

يمكنك الاستعانة بعصير الليمون لتنظيف ياقة القميص من خلال اتباع الخطوات التالية:

- مزج كميات متساوية من الماء وعصير الليمون في كوب صغير.

- وضع المزيج السابق على ياقة القميص وفرك البقعة جيدًا.

- غسل القميص جيّداً للتأكد من نظافة الياقة.

4) سائل غسيل الأطباق

من الممكن الاستعانة بسائل غسيل الأطباق لإزالة البقع الصفراء من ياقة القميص، باتباع الخطوات التالية:

- بل ياقة القميص بالماء البارد.

- وضع سائل غسيل الأطباق على مكان البقعة وتركه حوالي ساعة.

- بعد زوال البقعة يجب غسل القميص جيدًا.

5) التنظيف بالشامبو

يعمل الشامبو على إزالة بقع الياقة من خلال اتباع الخطوات التالية:

- وضع الشامبو على ياقة القميص.

- فرك ياقة القمصان جيدًا.

- وضع القميص في الغسالة أو غسله بالطريقة المعتادة.