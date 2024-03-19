ما حكم أخذ حبوب منع الدورة الشهرية في رمضان؟.. حلال بشرط (فيديو)

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، ردا على سؤال الكثير من النساء فيما يتعلق بـ حكم أخذ حبوب منع الدورة في رمضان، إنه يجوز للمرأة أن تتعاطى العقاقير من أجل تأخير الدورة الشهرية لتتمكن من أداء العبادة في شهر رمضان المبارك.

وأضاف أمين الفتوى عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن ذلك يجوز ما لم يثبت لها ضرر طبي، فإذا ثبت لها ضرر طبي فلا يجوز لها ذلك، والأولى أن تقف المرأة مع مراد الله تبارك وتعالى فالحيض أمر كتبه الله على بنات آدم.

دار الإفتاء توضح حكم أخذ حبوب منع الدورة

وقالت دار الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني فيما يتعلق بـ حكم أخذ حبوب منع الدورة افي رمضان أنه يجوز لها ذلك ما لم يثبت ضرر ذلك طِبِّيًّا، والأَوْلى والأفضل تركه؛ لأن وقوف المرأة المسلمة مع مراد الله تعالى، وخضوعها لما قدَّره الله عليها من الحيض، ووجوب الإفطار في أثنائه، وقضاءها لِمَا أفطرته بعد ذلك، أثْوَب لها وأعظم أجرًا.

حكم صيام الحائض

وتابعت أن دم الحيض مانع شرعي من الصيام والصلاة، فإذا جاء دم الحيض لا يجوز للمرأة صيام ولا صلاة، أما إذا انقطع الدم بصورة طبيعية أو بسبب عقاقير طبية فلا مانع من الصيام والصلاة.

ولفتت دار الإفتاء إلى أن ذلك يجب أن يكون مع مراعاة أن تكون هذه العقاقير الطبية بإشراف الطبيب حتى لا تكون سببًا في ضرر يلحق المرأة؛ عملًا بالقاعدة الفقهية: «لا ضرر ولا ضرار».