«الأرصاد»: أجواء شديدة الحرارة على بعض المناطق اليوم

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنَّ طقس اليوم سيشهد مزيدا من الارتفاعات في قيم درجات الحرارة خلال ساعات النهار، مقارنة بأمس لتصل العظمى إلى 27 درجة على القاهرة الكبرى، ما يعني ارتفاعات نحو 4 درجات.

وأضافت في مداخلة هاتفية لها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، مع الإعلاميين محمد عبده وبسنت الحسيني وهالة الحملاوي، والمُذاع على شاشة القناة الأولى المصرية، أنَّ اليوم سنشعر بـ أجواء مائلة للحرارة على محافظات الوجه البحري وشمال الوجه القبلي والقاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، أما جنوب الصعيد سيشهد أجواء حارة بشكل كبير.

وتابعت: «انخفاض درجات الحرارة خلال ساعات الليل مقارنة بفترات النهار، لتتراوح الصغرى على القاهرة الكبرى بين 16 و17 درجة مئوية، فيما ستكون الأجواء شديدة البرودة في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر وفي الأماكن الصحراوية».

واستطردت: «سيشهد اليوم نشاطا للرياح بسرعات بين 30 و40 كيلو متر للساعة بالسواحل الشمالية للبلاد، وستكون مثيرة للرمال على المناطق غرب البلاد، وليس بالمحافظات الداخلية، فيما سيزداد نشاط الرياح غدا بشكل كبير، وستؤثر على أغلب المحافظات الشمالية، ومزيد من ارتفاع درجات الحرارة».