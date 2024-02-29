إصابة 8 أشخاص في انقلاب ميكروباص بمنشأة القناطر

أصيب 8 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص على طريق الضبعة، بدائرة مركز منشأة القناطر، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، يفيد فيه بأنه أثناء سير ميكروباص بطريق الضبعة، قيادة أحمد صبحي 34 عاما، سائق، اختلت عجلة القيادة بيده بسبب انفجار الإطار الأمامي، ما أدى إلى انقلاب الميكروباص، وإصابته بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

أسفر الحادث عن إصابة كل من محمد حسني، مرفت عبد الظاهر، محمد صلاح، ولاء قولي، مي عبد العزيز، نورا جمعة ونهلة محمد.