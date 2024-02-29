هبوط كبير في أسعار الأعلاف.. وطن الذرة يخسر 7 آلاف جنيه

تراجعت أسعار الأعلاف في الأسواق خلال 24 ساعة، عقب توقيع الحكومة اتفاقية لتطوير منطقة رأس الحكمة، والتي أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس خلال احتفالية قادرون باختلاف، دخول الدفعة الأولى من اتفاقية التطوير إلى خزينة البنك المركزي.

وترصد السطور التالية تفاصيل أسعار الأعلاف وفق البيانات الرسمية الصادرة عن نقابة الفلاحين.

أسعار الإعلاف اليوم الخميس

طن الذرة الصفراء سجل 12 ألفا و500 جنيه مقابل 19 ألفا و500 جنيه، بخسارة بلغت نحو 7 آلاف جنيه.

أردب الذرة البيضاء سجل 1700 جنيه مقابل 2600 جنيه زنة 140 كيلو بتراجع بلغ نحو 900 جنيه.

بخسارة بلغت 800 سجلت أسعار الذرة الرفيعة «حورس» 2000 مقابل 2800 جنيه للأردب زنة 160 كيلو.

بلغ سعر أردب السمسم زنة 120 كيلو 12 ألف جنيه مقابل 14 ألف جنيه، بتراجع بلغ نحو 2000 جنيه.

بتراجع بلغ نحو 13 ألف جنيه طن فول الصويا سجل 29 ألف جنيه للطن، مقابل 44 ألفا في سوق الجملة.

بخسارة بلغت 25 ألف جنيه لطن الفاصوليا سجل 65 ألف جنيه مقابل 90 ألف جنيه.

سجل سعر طن الكراوية 75 ألف جنيه مقابل من 115 ألف جنيه.

سجل سعر طن الكسبرة 40 ألف جنيه مقابل 70 ألف جنيه بخسارة بلغت نحو 30 ألف جنيه

وانخفض اردب القمح من 3000 جنيه إلى 2000 جنيه زنة 150 كيلو بخسارة بلغت 1000 جنيه.

سجل سعر أردب الشعير من 1500 جنيه للأردب زنة 125 كيلو بدلا من 2000 جنيه.