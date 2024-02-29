«المؤتمر»: الدولة اتخذت إجراءات مهمة لضبط الأسعار في الأسواق

أكد اللواء رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، أنّ الدولة حريصة على توفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، خاصة مع حلول شهر رمضان.

وأضاف فرحات لـ«الوطن»، أنّ الدولة اتخذت العديد من الإجراءات لضبط الأسعار في الأسواق وضمان وفرة السلع الأساسية لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وأهمها ما يلي.

إجراءات ضبط الأسعار في الأسواق

- ضخ سيولة من السلع الأساسية في السوق على ضوء صفقة رأس الحكمة بمما سيساهم في خفض أسعار السلع.

- الإفراج عن سلع موجودة في الجمارك بقيمة مليار و300 مليون جنيه.

- إعفاء بعض السلع من الرسوم الجمركية.

- إقامة معارض لبيع السلع بأسعار مخفضة خلال شهر رمضان.

- متابعة الأسواق بشكل مستمر من قبل وزارة التموين والأجهزة المعنية.

- تطبيق قرار كتابة أسعار المنتجات على السلع، لمنع التلاعب في الأسعار.

- تطوير جهاز حماية المستهلك وجهاز منع الاحتكار.

- تكثيف التوجيهات للأجهزة الأمنية لضبط الأسواق.

فرحات يشكر الحكومة على مجهوداتها

وأعرب فرحات عن أمله في أن تسهم الإجراءات في تراجع الأسعار وتوافر السلع للمواطنين بأسعار مناسبة خاصة مع حلول شهر رمضان، موجّها الشكر إلى الحكومة على جهودها في توفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.