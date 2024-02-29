بشرى سارة لأصحاب المعاشات.. صرف معاش مارس بالزيادة اليوم بدلا من الغد

كشفت مصادر في الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عن تبكير صرف معاشات شهر مارس بالزيادة التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي لهم بنسبة 15%، لصرفها مساء اليوم من منافذ صرف البنوك الحكومية بدلا من صرفها غدا الجمعة 1 مارس.

صرف زيادة معاشات شهر مارس 2024

وأضافت المصادر لـ«الوطن»، أنّ أصحاب المعاشات يستحقون المعاش الشهري في اليوم الأول من كل شهر، وفق الموعد المحدد بالقانون بشأن صرف المعاش الشهري، موضحة أنّه إذا توافق اليوم الأول والثاني من الشهر كإجازة رسمية أو عطلة اسبوعية، فيتم تبكير موعد الصرف يوم من أجل التخفيف على أصحاب المعاشات، ومن هنا فإنّ أصحاب المعاشات يصرفون مساء اليوم وتحديدا من الساعة 7 مساء في معظم البنوك العاملة بمصر.

وأكدت المصادر، أنّه يوجد نسبة من أصحاب المعاشات يبدأون بعد قليل صرف المعاش الشهري بدءا من صباح اليوم، وهم أصحاب المعاشات ممن يصرفون المعاش من منافذ صرف بنكي القاهرة والإسكندرية، فيما يبدأ باقي أصحاب المعاشات بالصرف مساء اليوم.

حساب زيادة المعاش بعد قرار الرئيس

وأقر الرئيس عبد الفتاح السيسي زيادة المعاشات بنسبة 15% بتبكير موعد صرفها 4 أشهر تبدأ من معاش شهر مارس بدلا من يوليو، موضحة أنّ حساب قيمة المعاش بعد الزيادة يكون كالتالي: ضرب قيمة المعاش الشهري في نسبة 15%، ثم جمع الناتج مع قيمة المعاش الفعلي، ليصبح الإجمالي هي نسبة المعاش بعد الزيادة والتي يتم صرفها بدءا من هذا الشهر.