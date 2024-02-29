وزارة الشباب تختتم المشروع القومي لتأهيل القيادات الطلابية في 3 جامعات

اختتمت وزارة الشباب والرياضة، فعاليات المشروع القومي لتأهيل القيادات الطلابية بجامعات (الزقازيق - المنوفية - الوادي الجديد) بمشاركة 850 قيادة طلابية تمثل 21 كلية بجامعة الزقازيق، و21 كلية من جامعة المنوفية، و8 كليات من جامعة الوادي الجديد.

تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن المشروع يُعد ثمرة جهود متواصلة بذلتها الوزارة لتمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم في بناء المجتمع، إيمانًا منها بأهمية دور الشباب في بناء المجتمع ونهضته، وسعياً منها في صقل مهارات القيادات الطلابية، وتعزيز قدراتهم على القيادة والتواصل الفعال، وتوعية الطلاب بأهمية المشاركة المجتمعية والسياسية، وغرس قيم المواطنة الصالحة والمسؤولية الاجتماعية لدى الطلاب.

تأهيل القيادات الطلابية بالجامعات

يهدف المشروع القومي إلى إعداد وتأهيل القيادات الطلابية بالجامعات، تشجيع شباب الجامعات على المشاركة الإيجابية في تنمية وخدمة المجتمع، رفع روح الولاء والانتماء لدى طلاب الجامعات، وإطلاع القيادات الطلابية على ما يدور بالساحة العالمية من موضوعات على رأسها الأمن القومي المصري والعربي، والجمهورية الجديدة، إضافة إلى دعم الأفكار البناءة للشباب من خلال ورش العمل.

ورش عمل متخصصة للجان الأنشطة الطلابية

يضم المشروع ورش عمل متخصصة للجان الأنشطة الطلابية، كما يتضمن لقاءات مفتوحة حوارية ونقاشية في عدة موضوعات منها: ريادة الأعمال، الذكاء الاصطناعي، الصحة النفسية، أمن المعلومات والأمن السيبراني، الاستراتيجية القومية والأمن القومي المصري والعربي، يحاضرها علماء الفكر البارزين في المجتمع.