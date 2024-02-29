إجراء 13 ألفا و103 عمليات عيون للمرضى غير القادرين في الغربية

أعلنت جمعية الأورمان، إجراء 13 ألفًا و103 عمليات عيون للمرضى غير القادرين على مستوى قرى ومراكز محافظة الغربية، منذ بداية عملها بالمحافظة حتى الآن، وذلك في إطار مساهماتها بتوفير «حياة كريمة» للأهالي.

وأشار بيان صحفي صادر عنها، إلى أن ذلك جاء تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، بقيادة أحمد حمدي عبدالمتجلي، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وانطلاقًا من حرص واهتمام الدولة المصرية على النهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا وتقديم أوجه الدعم والرعاية الطبية المناسبة كافة لرفع المعاناة عن كاهلهم.

إجراء 13 ألف عملية جراحية

من جهته، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إنّ مكتب مشروعات الأورمان بمحافظة الغربية، أجرى الكشف الطبي على 50 ألف مريض وعدد 13 ألفًا و103 عملية جراحية تنوعت ما بين المياه البيضاء والمياه الزرقاء وجراحات الشبكية وزرع القرنية وتسليم عدد 9840 نظارة طبية.

مسح اجتماعي للفئات المستحقة

مشيرًا إلى التعاون الوثيق للجمعية مع محافظة الغربية التي تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل جمعية الأورمان، مؤكدًا أن الجمعية تجري مسحًا اجتماعيًا للفئات المستحقة لمساعدتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع، بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من المحتاجين والأيتام بالمحافظة.