ما حكم الحقنة في رمضان وهل تفسد الصوم؟ (فيديو)

مع حلول شهر رمضان المبارك، هناك بعض الأمور التي تشغل بال كثير من الناس، التي قد يشك البعض منهم أنها تفسد عليهم صيامهم أو تُذهب ثواب هذه الأيام المباركة، وترصد الوطن في السطور التالية إجابة سؤال ما حكم الحقنة في رمضان، وفقا لما تحدث فيه الدكتور شوقي إبراهيم علام ، مفتي الديار المصرية.

ما حكم الحقنة في رمضان؟

وأجاب الدكتور شوقي إبراهيم علام ، مفتي الديار المصرية، في فتوى له عبر موقع الدار الإلكتروني يجب فيها عن سؤال ما حكم الحقنة في رمضان، أن الحقن العلاجية الجلدية أو العضلية أو الوريدية لا تُفسد الصيام، إذا أخذها في أيِّ موضعٍ مِن مواضعِ ظاهرِ البَدَنِ، موضحا أن الحقن في الوريد أو العضل، لا تفطر الصائمَ إذا أخذها في أيِّ موضعٍ مِن مواضعِ ظاهرِ البَدَنِ، وسواء كانت للتداوي أو التغذية أو التخدير.

ولفت علام خلال إجابته عن سؤال ما حكم الحقنة في رمضان، إلى أن شرط نقضِ الصوم أنْ يَصِلَ الداخلُ إلى الجوف مِن منفذٍ طَبَعِيّ مفتوحٍ ظاهر حِسًّا، والمادة التي يُحقَن بها لا تَصِلُ إلى الجوف أصلًا، وإن وصلت فإنها لا تدخل مِن منفذٍ طبَعيٍّ مفتوحٍ ظاهر حِسًّا، فوصولها إلى الجسم مِن طريق المَسَامِّ لا ينقض الصوم.

استعمال الحقن في رمضان

وأضاف مفتي الديار المصرية خلال حديثه عن ما حكم الحقنة في رمضان، أن تلك المَسَامُّ ليست مَنْفَذًا مُنفَتِحًا، لا عُرفًا ولا عادةً، ومِثلُ الحقنة تحت الجِلد فيما ذُكِر: الحقنةُ في العُرُوقِ التي ليست في الشرايين، والحقنة التي تكون في الشرايين، وكلاهما أيضًا لا يَصِلُ منه شيءٌ إلى الجوف، لكن الفرق أنَّ الحقنة التي في الشرايين تكون في الدَّورة الدموية، ولذلك لا يُعطيها إلَّا الطبيب، فَالْحَقُّ أنَّ الحقنة بجميع أنواعها المُتَقَدِّمَةِ لا تُفَطِّرُ.

حكم استعمال الحقن في نهار رمضان

وأشار علام إلى أن تناول الصائم في نهار رمضان مثل هذا النوع من العلاج تحت إشراف طبي، والذي هو عبارة عن حقن في الوريد لا تصل إلى الحلق أو الجوف، لا يفسد الصيام؛ لأن مثل هذه الحقنة لا يصل منها شيء إلى الجوف من المنافذ المعتادة أصلًا، وعلى فرض الوصول فإنما تصل من المَسامِّ فقط، وما تصل إليه ليس جوفًا مفطِّرًا ولا في حكمه.