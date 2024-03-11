ما هو حكم الإفطار عمدا في رمضان؟.. مفتي الجمهورية يجيب

ما هو حكم الإفطار عمدا في رمضان؟ واحد من الأسئلة التي تتردد كثيرا بين المواطنين، فشهر رمضان المبارك فرض الله فيه الصيام كأحد أركان الإسلام الخمسة، وترك الفريضة عمدا حسابه عند الله عظيم.

ما هو حكم الإفطار عمدا في رمضان؟

وأجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ما هو حكم الإفطار عمدا في رمضان، عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك» في فتوى للدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أوضح من خلالها أن من يقوم بذلك يظلم نفسه ظلما كبيرا، فضلا عن أن هذا الفعل كبيرة من الكبائر.

ولفت خلال إجابته عن ما هو حكم الإفطار عمدا في رمضان، أنه على العبد خلال هذه الحالة أن يتوب إلى الله تعالى من هذا الفعل، كما يجب عليه أن يقضي صيام هذا اليوم، مؤكدا أن هذا القضاء يأتي من دون كفارة.

الإفطار عمدا في رمضان

وعن ما هو حكم الإفطار عمدا في رمضان، أوضح مفتي الجمهورية أن الصيام هو واحدا من خير وأعظم العبادات التي يمكن من خلالها أن يتقرب العبد من ربه سبحانه وتعالى، كما يعمل على تطهير الروح، والأهم أنه ركنا من أركان الإسلام الخمسة.

ولفت في إجابته عن سؤال ما هو حكم الإفطار عمدا في رمضان، إلى ما ورد في كتاب الله الكريم عن مدح الله سبحانه وتعالى للصائم، حيث قال تعالى: ﴿آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾ [البقرة: 285].