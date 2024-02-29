«الأورومتوسطي»: لا توجد قوانين تنص على استخدام التجويع كسياسة حرب

قال الدكتور رامي عبده رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنَّه لا توجد قوانين تنص على استخدام التجويع سياسة من سياسات الحرب، مشددًا على أنَّ إسرائيل تمارس عمليات القتل والتجويع بشكل بشع بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأضاف رئيس المرصد الأورومتوسطي في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، أنَّ الاحتلال الإسرائيلي ينتهك القوانين الدولية بارتكابه المجزرة البشعة في شارع الرشيد غرب غزة.