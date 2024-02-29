«الأورومتوسطي»: لا توجد قوانين تنص على استخدام التجويع كسياسة حرب
كتب:
هانى حسن
12:55 م | الخميس 29 فبراير 2024
الدكتور رامي عبده
قال الدكتور رامي عبده رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنَّه لا توجد قوانين تنص على استخدام التجويع سياسة من سياسات الحرب، مشددًا على أنَّ إسرائيل تمارس عمليات القتل والتجويع بشكل بشع بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
وأضاف رئيس المرصد الأورومتوسطي في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، أنَّ الاحتلال الإسرائيلي ينتهك القوانين الدولية بارتكابه المجزرة البشعة في شارع الرشيد غرب غزة.