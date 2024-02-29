إحالة مسؤولي مدرسة في بورسعيد للتحقيق.. وجولات لإعادة الانضباط

قرر الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم، تحويل مسؤولي مدرسة ابتدائية بالكامل للتحقيق، مؤكدًا أنه لا تهاون مع المقصرين، وذلك خلال جولة تفقدية لعدد من المدارس بالمحافظة.

إحالة مَدرسة إلى التحقيق

وتفقد وكيل تعليم بورسعيد، مدرسة الفاتح الابتدائية بنطاق إدارة شمال التعليمية، اليوم، بحضور عزيزة رفعت مدير عام إدارة شمال ووكيلها سامي عبد الباقي، وقرر إحالة المدرسة للتحقيق بمعرفة قسم الشؤون القانونية بالإدارة، لما رصده من سلبيات تعوق انتظام العملية التعليمية.

جولات لإعادة الانضباط إلى المدارس

وشهد فعاليات الطابور الصباحي، إذ شارك الطلاب في أداء تحية العلم واستمع لفقرات الإذاعة المدرسية، لافتًا إلى أنّ المدرسة تشتمل على 11 فصلًا دراسيًا لاستيعاب 374 طالبًا وطالبة.

وعقد اجتماعًا مصغرًا مع إدارة المدرسة وأعضاء هيئة التدريس، مشيرًا إلى عدم التهاون مع المقصرين، إذ أحال مسؤولي المدرسة بالكامل للتحقيق لدى إدارة شمال التعليمية، مع منحهم فرصة أخيرة لإعلاء مصلحة الطالب والعمل على تحقيق الانضباط والتزام الطلاب والمعلمين بالحضور.