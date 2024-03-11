توجد بعض الأحكام التي يجب على المسلمين معرفتها جيدا خلال أيام شهر رمضان المبارك، حتى يتسنى لهم صيام الشهر بشكل صحيح وكامل، من بينها حكم الأكل أثناء أذان الفجر في رمضان.

ما حكم الأكل أثناء أذان الفجر في رمضان؟

وأجاب الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، خلال حديث له، عن سؤال ما حكم الأكل أثناء أذان الفجر في رمضان، موضحا أن الخطأ بتناول المفطرات بعد دخول وقت الفجر مُؤثِّرٌ في الصيام، فإذا لم يمسك الصائم عن المفطرات مع دخول وقت الفجر فسد صومه، ومن أكل بعد الفجر ظانًّا عدم طلوعه أو أكل قبل غروب الشمس ظانًّا غروبها ثم تبيَّن له خطؤه فعليه القضاء كما هو مذهب جمهور الفقهاء؛ لأنه لا عبرة بالظن البيِّن خطؤه.

وأجاب الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال بث مباشر، على عدد من الأسئلة منها ما حكم الأكل أثناء أذان الفجر في رمضان؟، موضحا أنه لا يجوز، لأنه بأذان الفجر يكون انتهي وقت السحور وبدأنا يوما جديدا للصيام.

الأكل أثناء أذان الفجر

وأضاف خلال حديثه عن ما حكم الأكل أثناء أذان الفجر في رمضان، أن مواقيت الصلاة وأذان الفجر حددتها هيئة المساحة تحديدا دقيقا، فيجب أن نلتزم بها ولا نتهاون فيها، ويجب أن نستعد للصيام بأن ننتهي من الأكل والشرب قبل الأذان.