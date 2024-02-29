«القاهرة الإخبارية»: أمريكا تريد إنهاء جميع الصراعات في الشرق الأوسط

قال ياسر نور الدين، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، إنّ المندوبة الأممية لمجلس الأمن، ليندا توماس، تحدثت بلغة مباشرة أمام مجلس الأمن، بأنه لا بد من إنهاء الصراع في السودان، لافتا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية على قناعة تامة بأن مليشيات الدعم السريع المسلحة تقوم بجرائم ضد الإنسانية.

25 مليون من السودانيين تأثروا بالصراع داخل السودان

وأضاف نور الدين خلال حديثة لجولة المراسلين من تقديم الإعلامي أحمد أبو زيد، المذاع على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الأمم المتحدة نشرت بأن هناك ما يزيد عن 25 مليون من المواطنين السودانيين تأثروا كثيرا من الصراع الدائر داخل الأراضي السودانية، كما أن هناك 8 ملايين أخريين، نزحوا من منازلهم.

جوتيريش يعرب عن قلقه بشأن الحرب السودانية

وتابع، أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أعرب عن قلقه كثيرا بأن تتحول الحرب السودانية إلى حرب أهلية، مشددا على ضرورة إنهاء هذا الصراع.

وأكد مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الولايات المتحدة تريد إنهاء كل الصراعات المتواجدة الآن في الشرق الأوسط، خاصة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية داخل أمريكا، بجانب الضغوطات الشعبية ومجلس النواب، مواصلا: «بايدن ليس لديه أي وقت للنزاعات، بل يريد أن يتفرغ للسباق الرئاسي والضغوط الشعبي الذي نال من شعبيته كثيرا».