4 خطوات ذكية لتنظيف حوض منزلك.. هتوفرلك فلوس كتير

يستخدم جميع أفراد الأسرة حوض الحمام بشكل متكرر يوميا، ما يزيد من تعرضه للأوساخ التي تحتاج إلى تنظيف منتظم من ربة المنزل، ويصبح الأمر أكثر صعوبة إذا أهملت في نظافته وتركت البقع تتراكم على الحوض، لذلك نقدم لكم من خلال موقع «wiki how» بعض الطرق الفعالة لتنظيف حوض الحمام.

إرشادات قبل بدء تنظيف الحوض

1. تجنب استخدام المنظفات الكيميائية القوية مثل الكلور، لتجنب تعريض حوض الحمام المصنوع من الأكريليك إلى التلف فيما بعد.

2. عدم خلط عدة مساحيق ومنظفات كيميائية مع بعضها البعض، إذ من الممكن أن تتفاعل، وتسبب حساسية تضر بالجلد والجهاز التنفسي.

3. يفضل استخدام فرشاة أو إسفنجة ناعمة حتى لا تسبب أي خدوش في الحوض.

4. الحرص على تهوية المكان جيدًا من خلال فتح النوافذ والأبواب، كي لا تبقى روائح المنظفات النفاذة عالقة بالجو، ما قد يضر بالجهاز التنفسي خاصةً للأطفال.

خطوات تنظيف الحوض بأدوات بسيطة

1. من المفيد عند بدء التنظيف سكب كمية قليلة من الخل، إذ يعمل الخل الأبيض، كمنظف طبيعي ممتاز، خاصةً على الأسطح الناعمة كالأكريليك والخزف، فيعمل على تفتيت البقع بسهولة.

2. اتركي الخل على بقع الحوض من 10 إلى 20 دقيقة، وإذا لم تلاحظي تغير يمكنك إضافة ملح الليمون، الذي يعمل على تسليك مصرف الحوض.

3. استخدمي إسفنجة أو فرشاة في حك المنطقة المطلوب تنظيفها بعد إضافة المنظف الذي تفضلينه.

4. اشطفي الحوض بالماء حتى يزول أثر الخل والمنظف تمامًا.

طريقة صنع منظف منزلي للأحواض

حال الرغبة في توفير ثمن مستحضرات التنظيف المنزلية، أو إذا كنتي تفضلين المنتجات الطبيعية، بإمكانك صنع منظف بأدوات رخيصة نسبيا بالطريقة الآتية:

1. اخلطي الماء الدافئ بالخميرة وملح الليمون مع الصابون القشتالي.

2. ضيفي بعض الزيوت العطرية.

3. رجي المزيج جيداً حتى تحصلين على قوام متماسك.

نصائح لتجنب انسداد حوض الحمام

1. عدم إلقاء المواد التي لا تتحلل مثل بقايا البلاستيك في الحوض.

2. التخلص من الشعر عند حلاقة الذقن بعيدا عن مصرف الحوض.

3. ينصح بين فترة وأخرى بإلقاء معلقتين من ملح الطعام على مصفاة الحوض.