صرف 1.2 مليار دولار من البنوك للمستوردين خلال ساعات

كشف محسن التاجوري، نائب رئيس شعبة المستوردين في الاتحاد العام للغرف التجارية، عن أنّ البنوك المصرية ستصرف خلال ساعات مليار و200 مليون دولار لسداد مديونية المستوردين لصالح الجمارك.

وأكد التاجوري لـ«الوطن»، أنّ الساعات القلية المقبلة سشهد انفراجة بشأن توفير البنوك المصرية جزءا كبيرا من العملة الصعبة للمستوردين، لتلبية احتياجاتهم الاستيرادية.

أكبر اتفاقية استثمارية في العصر الحديث

وتابع التاجوري: «البنوك أرسلت للمستثمرين كافة لمعرفة احتياجاتهم الفعلية من الدولار وتوفيرها»، مشيرًا إلى أنّ الأيام القليلة المقبلة ستشهد انهيار سعر الدولار في السوق الموازية، بعد الإجراءات والجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة المصرية لضبط الأسواق، إضافة إلى تنفيذ أكبر اتفاقية استثمارية في العصر الحديث وهي مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة.

اتفاقية رأس الحكمة

وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس خلال احتفالية قادرون باختلاف، تسلم البنك المركزي أول دفعة من اتفاقية رأس الحكمة، وفي غضون ساعات قليلة يتسلم البنك المركزي الجزء الثاني ليصبح إجمالي المبلغ المتحصلة عليه حتى الآن من اتفاقية راس الحكمة 10 مليارات دولار.