كرارة والرداد.. نجوم يفقدون أمهاتهم في الحلقات الأولى بدراما رمضان 2024

بدأ العد التنازلي لإزاحة الستار عن الموسم الرمضاني المقبل 2024، الذي يضم أعمالا متنوعة من الكوميديا والأكشن والتراجيدي والتشويقي والاجتماعي، فى وجبة درامية ثرية على المائدة الرمضانية للجمهور، بذكاء شديد من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في اختيار أعمالها وموضوعاتها للجمهور.

ومع طرح البروموهات الرسمية للمسلسلات الرمضانية، سيطر الحزن على بعض أولى حلقات المسلسلات، وفقدان أبطالها لأمهاتهم بالحلقات الأولى من الأعمال الدرامية، التي نرصدها في التقرير التالي:

تفاصيل فقدان أمير كرارة لوالدته في مسلسل بيت الرفاعي

كشف البرومو الرسمي لـ مسلسل بيت الرفاعي، عن العديد من الأحداث المشوقة، الذي طرحته منصة watch it، استعدادًا للموسم الرمضاني المقبل.

وتضمن برومو مسلسل بيت الرفاعي، تعرضه للعديد من الصراعات التي تنشأ داخل عائلته، خاصة مع ابن عمه، الذي يجسده الفنان أحمد رزق، بعد نزاعهما على لقب كبير بيت الرفاعي، بعد موت والده الذي يجسده الفنان أحمد فؤاد سليم، وبعدها يفقد محمود الرفاعى «أمير كرارة» والدته، التي تأثرت برحيل زوجها، وتتصاعد الأحداث في إطار تشويقي.

مسلسل بيت الرفاعي بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، أحمد فؤاد سليم، سيد رجب، عايدة رياض، تامر نبيل، إيناس كامل، رحاب الجمل، ملك قورة، صفاء الطوخى، ميرنا جميل، محمد لطفى، وآخرين من إخراج أحمد نادر جلال، تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبو زيد وإنتاج شركة سينرجي.

كواليس وفاة والدة حسن الرداد فى مسلسل محارب

نشرت قناة CBC، البرومو الرسمي لـ مسلسل محارب، المقرر عرضه حصريًا على شاشتها في الموسم الرمضاني المقبل 2024، حيث كشف البرومو عن العديد من الأحداث المشوقة، التي يشهدها المسلسل.

وظهر الفنان حسن الرداد، وهو يحمل كفنه على ذراعيه، حيث يدخل فى صراع مع الفنان أحمد زاهر، بعد وفاة والدته والتي تجسدها الفنانة عفاف شعيب، وتتعرض لحادث سير مروع خلال الحلقة الأولى، وتفارق الحياة، ما يجعله في صراعات لاسترجاع حقها.

ويشارك في مسلسل محارب عدد كبير من الفنانين، بينهم حسن الرداد، ناهد السباعي، منة فضالي، ملك أحمد زاهر، كريم العمري، سلوى عثمان، أحمد زاهر، سما إبراهيم، عابد عناني، تامر عبدالمنعم، وعدد آخر من الفنانين من اخراج شيرين عادل وتأليف محمد سيد بشير.