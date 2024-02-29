النائب البابوي لإيبارشية المنصورة يترأس جنازة القمص مكسيموس فهمي

أقيمت صلوات تجنيز الأب المبارك القمص مكسيموس فهمي كاهن كنيسة السيدة العذراء والشهيد مار مينا بالسنبلاوين، اليوم بكاتدرائية السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل بالمنصورة.

قداس فصح يونان

صلى الصلوات الأنبا صليب أسقف ميت غمر والنائب البابوي لإيبارشية المنصورة، وشاركه مجمع كهنة الإيبارشية، وسبق التجنيز قداس فصح يونان والذي أقيم بحضور جثمان الأب المتنيح.

وكان قد توفي القمص مكسيموس فهمي كاهن كنيسة السيدة العذراء والشهيد مار مينا بالسنبلاوين، التابعة لإيبارشية المنصورة، أمس، عن عمر تجاوز 79 سنة، وبعد خدمة كهنوتية بلغت 36 سنة.

معلومات عن القمص مكسيموس فهمي

ولد الأب المتنيح يوم 3 أكتوبر 1944، وسيم كاهنًا في 1 يناير 1988، ونال رتبة القمصية يوم 24 مايو 1998.

تقدم البابا تواضروس الثاني بخالص العزاء الأنبا صليب أسقف ميت غمر والنائب البابوي لإيبارشية المنصورة، ولمجمع كهنة المنصورة في نياحة الأب المبارك القمص مكسيموس فهمي، ويلتمس عزاءً لشعب كنيسته بالسنبلاوين، ولأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع الأربعة وعشرين قسيسًا.