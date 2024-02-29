الليلة عيد ميلاد سمير وشهير وبهير.. كيف احتفل أبطال العمل؟

يحتفل اليوم الثلاثي المشهور سمير وشهير وبهير، أولاد «منير الخطير» بعيد ميلادهم، إذ وُلدوا يوم 29 فبراير، وحرصوا على تهئنة أنفسهم بطريقتهم الكوميدية.

عيد ميلاد سمير وشهير وبهير

ونشر أحمد فهمي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صورة سمير وشهير وبهير، وعلق عليها: «29 فبراير عيد ميلاد سمير وشهير وبهير».

بينما نشر هشام ماجد، صورة تجمع الثلاثة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وعلق عليها: «النهارده عيد ميلاد سمير وشهير وبهير».

الجمهور يتفاعل مع عيد ميلاد سمير وشهير وبهير

وتفاعل الجمهور مع عيد ميلاد الثلاثي، إذ تصدر أسماءهم تريند موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»، إذ كتب أحدهم «اوعى أي حاجة تنسيك إن النهارده.. 29 فبراير عيد ميلاد سمير وشهير وبهير».

تفاصيل فيلم سمير وشهير وبهير

يُعتبر الثلاثي سمير وشهير بهير من أفضل الشخصيات التي قدمت في السينما المصرية، رغم إن مر على العمل وقت طويل، إلا أن الجمهور يتفاعل مع الفيلم حتى الآن، إذ قدم عام 2010، وكانت أحداث تدور حول ثلاثة إخوة لنفس الأب؛ ولكن لأمهات مختلفة هم سمير، ويعمل دوبلير فى السينما، وشهير يحب الموسيقى ومعروف بعلاقاته النسائية المتعددة، بهير وهو ابن لأسرة أرستقراطية، نتيجة سوء تعامل مع إحدى آلات الزمن يسافرون عبر الزمن إلى اليوم الذي قابل فيه والدهم الأمهات الثلاثة.

وشارك في بطولة العمل، عدد كبير من الفنانين، أبرزهم أحمد فهمي، هشام ماجد، شيكو، إنجي وجدان، إيمي سمير غانم، رحمة حسن، شريف رمزي، دلال عبد العزيز، محمود الجندي، حسن عبد الفتاح، سلوى عثمان، هناء الشوربجي.