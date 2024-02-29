وكيل «صحة الشرقية» يتابع الخدمة وأعمال التطوير بالمركز الطبي بأبوكبير

قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور على المركز الطبي بأبوكبير، لمُتابعة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وأعمال التطوير الجارية؛ بعد المرور على مستشفى أبوكبير المركزي.

الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين

تفقد وكيل وزارة الصحة خدمات الرعاية الأولية بالمركز الطبي، والعيادات الخارجية في التخصصات الطبية المختلفة مثل «الأطفال، وتنظيم الأسرة، والنساء والتوليد، والباطنة، والجلدية، والأسنان»، كما تابع الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ضمن المبادرات الرئاسية دعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، ودعم صحة الأم والجنين، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وفحص المقبلين على الزواج، وجرى التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالمركز، ومن حفظ الطعوم بسلسلة التبريد وفقاً لدرجات الحرارة المناسبة لها.

نقل العيادات التخصصية ذات التردد العالي في الدور الأرضي

كما تابع الدكتور هشام مسعود أعمال التطوير الجارية بالمركز الطبي، وقام بمناقشة مدير الإدارة الصحية في الخطة التنظيمية الموضوعة، لتحسين أداء العمل وسهولة تقديم الخدمة الصحية للمواطنين بالمركز، مؤكداً أهمية نقل العيادات التخصصية ذات التردد العالي في الدور الأرضي تيسيراً على المرضى.