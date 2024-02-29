تنظيم ملتقى توعوي لوحدة التواصل والدعم للمُعلمين بكفر الشيخ

نظمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، الملتقى التوعوي الأول لوحدة التواصل والدعم للمُعلمين تحت عنوان «المحتوى التعليمي على منصة التعليم الإلكتروني» بغرفة عمليات المديرية، بتوجيهات محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وبحضور الدكتور علاء جودة، وكيل المديرية، والدكتور طارق عمارة، رئيس مجلس الآباء الأمناء، والدكتور وسيم محمود، مدير وحدة التواصل والدعم بالمديرية، وهاني حمدان، مدير غرفة العمليات.

ملتقى توعوي لوحدة التواصل والدعم للمُعلمين

وشارك في الملتقى موجهو عموم المواد ومديري المراحل وعدد من الإدارات النوعية، وممثلو الاتحادات الطلابية بجانب مسؤولي وحدة التواصل والدعم للمُعلمين بالإدارات.

وأكد الدكتور علاء جودة، وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، على الاهتمام الذي توليه الوزارة لأهمية دور المعلم كحجر أساس في العملية التعليمية، ولهذا تم إنشاء وحدة الدعم والتواصل للمُعلمين، طبقاً للكتاب الدوري 34 لعام 2023، بهدف تنمية الوعي العام للاستراتيجيات التي تنتهجها الوزارة لتطوير منظومة التعليم الحديثة، وفتح قنوات اتصال مع المُعلمين لتلقى شكاوى ومقترحات المُعلمين حولها لدعم العملية التعليمية والاستفادة منها، وعرض هذه المقترحات على الجهات المختصة بالوزارة والإدارة المركزية لتطوير المناهج.

تفعيل قنوات التواصل الإلكترونية المعتمدة من خلال منسقي الوحدة بالإدارات والمدارس

وأشار «جودة»، إلى ضرورة توضيح وتوصيل الهدف من إنشاء الوحدة للمُعلمين بالمدارس ولكل الأطراف المشاركين والمهتمين بالشأن التعليمي، وتفعيل قنوات التواصل الإلكترونية المعتمدة من خلال منسقي الوحدة بالإدارات والمدارس، وحّث المُعلمين على التواصل من خلالها، وعقد لقاءات مع المُعلمين للتوعية بحقوقهم وواجباتهم واستمع لآراء بعض الحضور من الطلبة والمُعلمين.

وتطرق «جودة»، لإطلاق الوزارة لعدد من المواد التعليمية والتدريبية في جميع المواد الدراسية للفصل الدراسي الثاني على موقعها الإلكتروني، فى إطار حرص الوزارة على تخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية مع ارتفاع أسعار الكتب الخارجية والدروس الخصوصية، وإتاحة محتوى تعليمي ذو جودة عالية من حيث التصميم الفني والمحتوى العلمي، وحّث مديري المراحل وموجهي العموم على تشجيع الطلاب والمُعلمين على الاطلاع على هذه المواد إلكترونياً، وإتاحة نسخ مطبوعة منها داخل المكتبات المدرسية لتيسير الاطلاع لجميع الطلاب.

تحصيل وفهم الأفكار التي يدور حولها أجزاء المنهج

وأوضح هاني حمدان، مدير غرفة العمليات، أنّ المحتوى التعليمي الذي تُتيحه الوزارة يتضمن كماً هائلاً من الأمثلة المحلولة التي تُساعد على تحصيل وفهم الأفكار التي يدور حولها أجزاء المنهج، وكذلك التدريبات ذات المستويات المتدرجة، وصولاً لأسئلة المستويات العليا المؤهلة لاجتياز اختبارات نهاية العام بكفاءة عالية، خاصةً وأنّ واضعي المحتوى نُخبة من أفضل الخبراء التربويين والمُعلمين، مطالباً موجهي العموم بالتعاون مع موجهيهم ومُعلميهم بمراجعة المحتوى التعليمي المقدم على موقع الوزارة، وتقديم تقرير به.