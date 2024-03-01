عضو سابق بالكونجرس: الجمهوريون يريدون توجيه الأموال لضبط الحدود

قال بيري فلاورز عضو الكونجرس الجمهوري السابق والمرشح للانتخابات القادمة، إنّه لو فاز في انتخابات الكونجرس سيكون له توجهه الخاص، ويفعل ما هو في صالح الشعب الأمريكي.

وأضاف «فلاورز»، في حواره مع الإعلامية جيهان منصور، مقدمة برنامج «عين على أمريكا»، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «بخصوص مشروع قانون الميزانية الجديدة الذي يحاول الديموقراطيون الضغط لتمريره، فإنهم يريدون إضافة 90 مليار دولار لمشروع القانون».

وتابع: «الفكرة هي ماذا سيحدث إذا تمّ إقرار هذا المشروع، عندما يأتي الرئيس الجديد إذا كان دونالد ترامب سيكون ملزما بهذه الفاتورة البالغة 90 مليار دولار وهذا يعني استمرار الحرب في أوكرانيا وغزة وتايون، وهذا هو الغرض من الـ90 مليار دولار».

وأوضح، أن السبب في موقف الجمهوريين بمجلس النواب هو رغبتهم في توجيه ميزانية لضبط الحدود، بينما يسعى الديموقراطيين إلى تأجيل الميزانية، ولكن المشكلة هي أنه إن لم يتم إغلاق تلك الحدود، فالجمهورين لن يمرروا الميزانية، خاصة أن الرئيس الجديد لن يتمكن من تغيير وجهة تلك الأموال وستذهب إلى الحرب في غزة وأوكرانيا وفي نهاية المطاف إلى تايوان.