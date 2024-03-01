إحالة 100 من العاملين بمستشفيي السادات والخطاطبة في المنوفية للتحقيق

قرر اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، إحالة 100 من العاملين بمستشفيي السادات والخطاطبة للتحقيق بالإدارة العامة للشؤون القانونية بديوان عام المحافظة، وذلك لتغيبهم وتركهم العمل دون إذن رسمي وتقصيرهم في أداء مهام واجبهم الوظيفي.

انتظام منظومة العمل

جاء ذلك وفقاً للتقرير الذي تلقاه محافظ المنوفية من رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة السادات، بشأن المرور الميداني المفاجئ للتفتيش والمتابعة على المستشفيات والوحدات الصحية والجهات الخدمية بنطاق المحافظة للتأكد من انتظام منظومة العمل وتحقيق الانضباط للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

غياب 61 عامل دون إذن

وتضمن التقرير، المرور على مستشفى السادات المركزي، وتبين من خلال الاطلاع على سجلات الحضور والانصراف 61 حالة غياب دون إذن، 9 حالات ترك عمل، إضافة إلى المرور على مستشفى الخطاطبة وتبين غياب 30 حالة دون إذن رسمي.

استمرار شن الحملات الرقابية

ومن جهته، أكد محافظ المنوفية استمرار شن الحملات الرقابية والتفتيشية المفاجئة للقطاعات الخدمية كافة لا سيما القطاع الصحي كونه أحد المحاور الرئيسية للتنمية المستدامة، مشدداً على اتباع مبدأ الثواب والعقاب للارتقاء بمنظومة العمل وتقديم خدمات أفضل تنال رضا المواطنين.