مكون يضاف للفول يسبب مشكلات صحية كبيرة.. طبيب يكشف السبب

الفول من الأطباق الرئيسية التي يفضلها معظم المصريين، وهو الطبق الرئيسي على وجبة الإفطار، ورغم أنه يحتوي على فوائد عديدة فإن تناوله بهذه الطريقة يسبب مشكلات صحية كبيرة، وفقًا للدكتور وليد العوضي استشاري القلب والأوعية الدموية لـ«الوطن»، الذي حذر من عادة يفعلها الجميع دون دارية خلال أكل الفول.

مكون يضاف للفول يسبب مشكلات صحية

ورغم فوائده العديدة، فإنه قد يسبب عسر الهضم والانتفاخات وحدوث غازات للأشخاص الذين يعانون أي مشكلات أو أمراض في الجهاز الهضمي، وتعد إضافة الزيت على طبق الفول من عادة سيئة، لأن الفول يحتوي على نسبة دهون مشبعة عالية، ويمكن أن ترفع إضافته من مستوى الكوليسترول الضار في الدم، حسب استشاري القلب والأوعية الدموية.

تناول الفول بزيت الزيتون

وتودي لمشاكل صحية خطيرة تؤثر على القلب ووظائفه، ويجب تناوله بزيت الزيتون، لضمان أنه ليس به دهون تترسب في الشرايين، وعدم إضافة أي دهون مشبعة أخرى ولأنه إضافة الزيت أو السمن أو الزبدة تؤدي لنتائج عكسية، وفقًا لاستشاري القلب والأوعية الدموية.

الفول من الأطعمة التي تحتوي على العديد من المكونات الغذائية المفيدة التي يحتاج لها جسم الإنسان، إذ يعد بديل للبروتين، ويحتوي على أملاح ومعادن وألياف تمد الجسم بعناصر غذائية عديدة، وينصح بتناول أزهاره خضراء لمن يعاني من احتباس البول لأنها تعمل على إدرار البول، وفقًا لحديث استشاري التغذية العلاجية الدكتور شادي عبد العال لـ «الوطن».