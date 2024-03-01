أعلنت إدارة الحوار الوطني، أبرز الموضوعات النقاشية في جلسات اليوم الرابع للحوار الاقتصادي، التي عقدت أمس الخميس الموافق 29 فبراير.

جلسات اليوم الرابع للحوار الوطني

وتضمن اليوم الرابع من الحوار الاقتصادي، 3 جلسات؛ الأولى تناقش «الحماية الاجتماعية»، والثانية عن «تمكين المواطن المصري»، والثالثة عن «السياسات التوزيعية».

أبرز الموضوعات النقاشية في جلسات اليوم الرابع للحوار الاقتصادي

وأوضحت إدارة الحوار الموضوعات كالتالي:

ـ برامج الحماية الاجتماعية.

ـ سياسات العمل في ملف الأجور والمعاشات.

ـ أوضاع العمالة غير المنتظمة، والتأمين الاجتماعي.

ـ حق كل مواطن مصري في الحصول على تعليم جيد، يضمن مبدأ تكافؤ الفرص.

ـ سبل التوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل، وضمان الرعاية الأولية لكافة المواطنين بالمجان.

- مؤسسة حياة كريمة، وتعظيم دورها لتحقيق استفادة أكبر لمستفيديها.

ـ هيكلة منظومة العدالة من خلال التحديث الدائم للسياسات الضريبية.

ـ التأكيد على دور المجتمع الأهلي للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين.

ـ بحث التحديات والفرص التي تواجه منظمات المجتمع الأهلي والخيرية.