متعدد المواهب.. الوظيفة لم تُفسد أحلام «عاصم»: «مغني وملحن ومؤلف»

سار في اتجاه مغاير لدراسته، إذ استهوته المزيكا، ليقرر عاصم عصام تقسيم وقته بين عمله في إحدى الجامعات وبين الغناء والتأليف والتلحين، ليصبح متعدد المواهب، يبحث عن ضالته بين الفنون المختلفة، وينتظر فرصته للعمل مع كبار الفنانين، لا يمل ولا يكل من المحاولة.

ظهرت موهبة «عاصم»، 34 عاماً، بالتأليف والغناء والمزيكا، في أثناء دراسته بكلية الآداب قسم تاريخ، إذ لم ترُق له الدراسة في ذلك الوقت، ليقرر السير باتجاه ميوله بعد التخرج، بحسب حديثه لـ«الوطن»: «يعنى أنا كنت بمثل على مسرح الجامعة، ولما اتخرجت درست دراسات حرة في المزيكا علشان أنمي مواهبي أكتر».

«عاصم» شخص متعدد المواهب

يُعد «عاصم» من الأشخاص متعددي المواهب، إذ يستطع أن يفعل أكثر من شيء في وقت واحد، من خلال التنظيم وإدارة وقته، فرغم عمله في إحدى الجامعات الفرنسية بمصر، في القسم الإداري، إلا أنه يمارس مواهبه بتأليف الأغاني وغنائها واللعب على الجيتار والبيانو: «بعمل كذا حاجة، وده مش مأثر على شغلي خالص، لأن أنا حابب اللي بعمله».

أنشأ «عاصم» استوديو خاصا له

أنشأ «عاصم» استوديو خاصاً يمارس به بالغناء والتأليف وتوزيع الموسيقى، واستطاع أن يسجل أغنية خليجية بصوته ومن تأليفه، ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتأتي التعليقات إيجابية وداعمة له للاستمرار: «ماكانش فيه اعتراض على الأغنية، لأني كنت بغنى خليجي صح، خاصة إني اتولدت في السعودية، وعشت فيها شوية».

أحلام «عاصم» المستقبلية

يحلم «عاصم» بالعمل مع فنانين كبار، إذ يمتلك الأمل والشغف للوصول إلى أحلامه التي بدأت معه في الصغر ولا تزال مستمرة حتى الآن: «نفسي أشتغل مع نجوم كبار، بس لسه ماجتش الفرصة».