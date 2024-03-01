تحرير 13 محضرا في حملات على الأسواق والمخابز بالبحيرة

نفذت الرقابة التموينية بشبراخيت بالبحيرة اليوم حملة تموينية اليوم على المحلات العامة والأسواق، طبقاً لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ بتشديد الرقابة على كل ما يمس حياة المواطن والتأكيد من وصول الدعم لمستحقيه.

حملة تموينية في شبراخيت

أسفرت الحملة التموينية عن ضبط 150 عبوة مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية، وتحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة، كما جرى ضبط نصف طن أسمنت مجهول المصدر.

محاضر بيع السجائر وعدم الإعلان عن الأسعار

وحرر الحملة 4 محاضر لمحلات تجارية لبيعها سجائر بأزيد من السعر الرسمي، وتحرير 9 محاضر عدم إعلان عن الأسعار ومخالفة قانون حماية المستهلك لمحلات تجارية مختلفة، وتم عمل المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.

تنفيذ حملة تموينية على المحال التجارية

وشهدت مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة تنفيذ حملة تموينية على المحال التجارية أمس، وتم تحرير 4 محاضر تموينية، لعدد من المحال لعدم الإعلان عن الأسعار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية