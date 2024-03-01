طبيب يكشف عن أنواع الإضاءة الأكثر ضررا للبصر وكيفية الوقاية منها

يتعرض الإنسان يوميًا للعديد من أنواع الإضاءة ذات الألوان المختلفة، دون أن يعلم مدى الضرر أو الفائدة التي تحدث لعينيه، كما أن الاهتمام بتجهيز المنازل باختيار إضاءة ذات أطياف ألوان لما تحققه من الشعور بالراحة والدفئ

وتتعدد أنواع الإضاءات التي تسبب أضرار بالغة للعين، ومنها لون معين يتفوق في ضرره عن باقي الألوان، وهو اللون الأزرق، حسبما ذكرت مجلة «فيستي رو» الروسية.

ويكشف الدكتور الروسي دميتري ديمينتيف، أخصائي طب وجراحة العيون عن أنواع الإضاءة الضارة للعيون، وهي ضوء الأشعة فوق البنفسجية والأشعة تحت الحمراء والضوء ذو اللون الأزرق.

أضرار الأشعة فوق البنفسجية يوجد ضوء الأشعة فوق البنفسجية في أشعة الشمس والمصابيح المضادة للجراثيم وغيرهم، وتسبب هذه الأشعة العديد من الأضرار مثل تلف شبكية العين وإعتام عدسة العين، وتسبب أضرارًا بالغة عند التعرض لها لفترة طويلة باستمرار.

ما هي أثار التعرض للأشعة تحت الحمراء؟

ضوء الأشعة تحت الحمراء يكمن في عدة مصادر منها المصابيح الحرارية والذي بدوره يسبب إتلاف البقعة الصفراء، وهي الجزء المركزي من شبكية العين، ويسبب مشكلات في الرؤية.

أكثر ألوان الإضاءة ضررًا

بالنسبة للضوء الأزرق هو الأكثر انتشارًا، وله مصادر عدة منها مصابيح LED وشاشات الكمبيوتر والهواتف المحمولة وغيرها، وما يجعله مضرًا للعين هو أن الطول الموجي له قصيرًا، لذا فالتعرض له لمدة طويلة يسبب إرهاق العين وقلة النوم والأرق، وإصابة البقعة الصفراء والتأثير على الرؤية.

أما الإضاءة المفيدة والمريحة للعين، فتتمثل في الضوء الأصفر البرتقالي الصادر عن المصابيح، التي تخلق جوًا مريحًا وهادئًا على عكس المصابيح التي تصدر إضاءة باللون الأبيض أو الأزرق، ويمكن التعرض لهذه الإضاءة المريحة بعد استخدام الكمبيوتر والهواتف المحمولة لتحسين الحالة العامة واسترخاء العين.

طرق الوقاية من أضرار الإضاءة للعين ولحماية العين من كل هذه الأضرار، هناك مجموعة من النصائح يجب اتباعها للحصول على أكبر استفادة والوقاية للعين، وهي:

- ارتداء نظارات لحماية العين من الأشعة فوق البنفسجية عند التعرض، لأشعة الشمس لفترات طويلة مستمرة.

- استخدام نظارات المكتب أو الكمبيوتر أثناء فترة الجلوس، أمام جهاز الكمبيوتر واستخدام الهاتف المحمول لتقليل تعرض العين للضوء الأزرق.

- استخدام مصابيح ذات إضاءة مريحة للعين كالتي يصدر عنها إضاءة صفراء دافئة.

- تقليل وقت الجلوس أمام الكمبيوتر مع العمل على تحسين إضاءة الغرفة.