التفاصيل الكاملة لفتح باب التقديم الجديد لتكافل وكرامة 2024

زفّت وزارة التضامن الاجتماعي، بشرى سارة بشأن معاش تكافل وكرامة الذي يستفيد منه 11 مليون مواطن شهرياً أي بإجمالي 5.2 ملايين أسرة، ومن المقرر أن يُصرف في 15 من الشهر الجاري بزيادة قدرها 15%، وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضمن حزمة حماية اجتماعية تُعد الأكبر، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

تتعلق البشرى بفتح باب التقديم الجديد لمعاش تكافل وكرامة، وفق تقرير رسمي من وزارة التضامن الاجتماعي، والذي يشترط للاستفادة منه الالتزام بالمشروطيات الصحية والتعليمية، حيث يشترط التزام حضور الأبناء أيام التعليم بنسبة لا تقل عن 80%، وزيارة الوحدات الصحية لمرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر.

وُتجيب «الوطن» في التقرير التالي، على جميع الأسئلة المتعلقة بفتح باب التقديم الجديد لمعاش تكافل وكرامة كالآتي:

ما هي المناطق التي يحق لها التقديم؟

يحق التقديم لأبناء المناطق المطورة بديلة العشوائيات مثل أرض الخيالة، وهم الفئات المنتقلة من مكان لمكان آخر.

وفيم تتمثل ضوابط التقديم؟

تقرر فتح باب التقديم الجديد بغض النظر عن عنوان المسكن.

وماذا يعني التقديم بغض النظر عن عنوان المسكن؟

يتم التقديم بغض النظر عن عنوان السكن بناءً على القرار الوزاري بإعفاء المنتقلين للسكن بالمناطق الجديدة أي المناطق المطورة من شرط التقديم بنطاق العنوان المدون بالبطاقة.

ولماذا أعلنت وزارة التضامن هذا القرار؟

يأتي هذا القرار تيسيرا على سكان مناطق بديلة العشوائيات.

هل توجد شروط جديدة للتقديم؟

الشرط الجديد يتمثل في تقديم صورة من إيصال استلام الوحدة السكنية.

وهل يوجد تغيير في بقية الشروط؟

لا.. بقية الشروط كما هي والتي منها على سبيل المثال أن تكون الأسرة لديها أطفال على الأقل طفل واحد، وبالنسبة للأطفال من سن 6 سنوات يجب تسجيلهم في المدارس، ويجب عدم امتلاك الأسرة «حيازات، وسيارات، ومنازل، وجرارات».

وكيف سهلت الوزارة إجراءات التقديم والاستعلام؟

استقبل فريق برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة» وتلقى الشكاوى الخاصة بالبرنامج وعمل على توفير خدمات الفحص والاستعلام الفوري عن التظلمات عبر قواعد البيانات المميكنة، ووجه المواطنين للإجراءات المطلوبة، فضلاً عن التدخل الفوري في عدد من الحالات لمساعدتها.