«القاهرة الإخبارية»: نتنياهو في مأزق أمام الرأي العام الإسرائيلي

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرًا بعنوان «نتنياهو في مأزق.. رئيس الوزراء الإسرائيلي يحاول إلقاء فشله في حرب غزة على غيره من القادة الإسرائيليين »، يوضح تحميل نتنياهو القادة الإسرائيليين مسؤولية عدم تحقيق أهداف الحرب.

بعد نحو 5 أشهر من العداون الإسرائيلي على قطاع غزة والفشل في تحقيق أهدافه المتمثلة في القضاء على الفصائل الفلسطينية وتحرير جميع المحتجزين بالقوة، وجد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، نفسه في مأزق أمام الرأي العام الإسرائيلي محاولًا النأي بنفسه عن ذلك الفشل وتحميل القادة الإسرائيليين المسؤولية.

يديعوت أحرونوت: نتنياهو يبذل كل ما في وسعه لإفشال صفقة تبادل الأسرى

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت، أن نتنياهو يبذل كل ما في وسعه من أجل إفشال صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين مع حركة حماس، موضحةً أنه ينتظر إتمام الصفقة من الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، لإعلان رفضها وتوجيه الاتهامات لهم كمجموعة من الخاسرين ويرفضون الوصول إلى النصر الكامل ضد الفصائل الفلسطينية.

استمرار خسائر جيش الإحتلال

جاءت محاولة نتنياهو في إبعاد أي فشل عنه، مع استمرار خسائر جيش الإحتلال خلال المعارك البرية بقطاع غزة، وارتفاع عدد القتلى بين صفوف ظباطه و جنوده بالمئات والإصابات بالآلاف، فضلًا عن إبقائه فقط على خمس وحدات عسكرية، لتنفيذ عمليات موضعية في مدينة خان يونس جنوب القطاع.