باحث سياسي: أمريكا تحاول تحسين صورتها داخليا ودوليا

قال الدكتور توفيق حميد، الباحث السياسي، إن 70 عضوا من الكونجرس الأمريكي، الذين يؤكدون على ضرورة الضغط على إسرائيل، رقم لافت وأعلى من التقليدي، ولكنه لا يعبر عن الكونجرس الذي يضم 435 عضوا، ولا يمكن أن يغير رأي الولايات المتحدة أو حتى الكونجرس نفسه، تجاه القضية الفلسطينية.

أعضاء الكونجرس: لن نكون أكثر رحمة بالفلسطينيين من قادة حماس

وأضاف حميد، خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هذا العدد يثير وجهة النظر فقط من زاوية أخرى، لافتًا إلى أن الغالبية تقف ضد أي تغيير في الوضع الحالي في قطاع غزة، فهم يرون أنهم لن يكونوا أكثر شفقة و رحمة بالمدنيين الفلسطينيين من قادة حماس، متابعًا: «الأعضاء المعارضين لفكرة التدخل يرون أن حماس لو أنفقت أموال حفر الأنفاق على عمل مخازن لإطعام المدنيين، ما وصلت الأمور إلى ما هي عليه الآن».

مرونة سياسية في الإدارة الأمريكية نتيجة الضغوط

وأكمل: «هناك درجة من المرونة السياسية في الإدارة الأمريكية حدثت نتيجة الضغوط التي مرت عليها وامتداد مدة الحرب، وتحاول أمريكا حاليًا تحسين الصورة العامة لها داخليًا أمام الشعب الأمريكي سواء الأمريكيين أو العرب الأمريكيين ودوليًا، طالما لن تنتهي إلى وقف الحرب وإطلاق النار بدون استسلام حماس».