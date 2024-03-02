«النقل» تنفي تأجيل إنشاء مشروع سكة حديد «سيوة-جرجوب»: التنفيذ مستمر

نفت وزارة النقل، الأنباء المتداولة بخصوص تأجيل تنفيذ مشروع سكة حديد «سيوة- جرجوب» توفيرًا للنفقات، مؤكدة أن هذه المعلومات عارية تمامًا من الصحة، موضحة أنّ المشروع عبارة عن إنشاء خط سكة حديد جديد «سملا- جرجوب» وإعادة تأهيل خط «سملا- السلوم» بطول إجمالي 300 كيلومتر.

مستجدات تنفيذ المشروع

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن المشروع مدرج بالفعل بخطة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وتم الانتهاء من إعداد التصميمات وإعداد كافة الدراسات البيئية والاجتماعية والاقتصادية والفنية الخاصة له، وتمّ البدء في تنفيذ وإنشاء خط سكة حديد «سملا- جرجوب» بطول 26.300 كيلو متر من كم 67.200 على خط «سملا- السلوم» بالقرب من محطة سكة حديد زيوار، باتجاه ميناء جرجوب.

إنشاء المنطقة الاقتصادية

وأكّدت وزارة النقل، تنفيذ هذا المشروع في إطار المشروع الشامل لإنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة بجرجوب، ومنها ميناء جرجوب البحري ومشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر من الطاقة الكهربائية، المولدة من المصادر المتجددة «الرياح- الشمس».