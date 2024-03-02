ظاهرة الباريدوليا.. لماذا نرى وجوها في كل مكان؟

الباريدوليا هي ظاهرة نفسية يرى فيها الناس وجوها وكائنات على الأشياء المختلفة مثل رؤية وجه يضحك في السحاب أو وجه غاضب في الكهرباء، وهي وهم ناتج عن سوء الفهم نتيجة لمثيرات غامضة، ويتم استقبال هذه الصور الغامضة على أنها أشياء ذات معنى، وهي ليست ظاهرة نادرة، فالأطفال حديثو الولادة يمكنهم التعرف على التعبيرات والوجوه البشرية، فما سبب تلك الظاهرة؟

تعد الباريدوليا من الظواهر الشائعة، وتساءل العديد من الناس عن تفسير حدوث تلك الظاهرة، وهو ما رصده موقع «National Institutes of Health».

أصل الباريدوليا

الباريدوليا هي كلمة يونانية الأصل، وهو مصطلح يصف ميل الجهاز البصري في تخيل وجوه وأنماط على الأشياء المختلفة، ولم يتوصل الباحثون إلى تفسير محدد لهذه الظاهرة، لكن رجح بعضهم أنه وهم تصنعه أدمغتنا لا إراديا بشكل تلقائي وبدون جهد، يحدث نتيجة لكمية المعلومات المخزنة في عقولنا، وتحدث أكثر مع الأشخاص المبدعين، فالإبداع لا يرتبط بالعقل فقط، فهناك إبداع بصري أيضا يأتي بالفطرة، ويجعلنا نتصور أشكالا وأفكارا جديدة.

أكثر الأشخاص عرضة لها

تشير بعض الدراسات إلى أن العصبيين أكثر عُرضة للباريدوليا، كذلك الأشخاص أصحاب المزاج السيئ دائما، والسبب هو حالة التأهب القصوى للخطر لديهم، فتجعلهم يتخيلون أشياء غير موجودة، وتنتشر تلك الظاهرة في المباني والطبيعة، وهي شائعة عند المهندسين والمعماريين بشكل أكبر، بسبب قدرتهم الواسعة على التخيل.

كما أن النساء يتفوقن على الرجال في رؤية هذه الظاهرة، فالنساء لديهن قدرة أكبر في التعرف على المشاعر من خلال فك رموز تعابير الوجه.

الباريدوليا عند أطباء النفس والأعصاب

الباريدوليا في علم النفس هي وهم جزئي، وتلك الظاهرة النفسية تحدث نتيجة تصورات خاطئة لصور غير حقيقية، ومن الناحية النفسية، فالأشخاص لا يشاهدون تلك الصور فحسب، بل يخلقون لها مشاعر وأحاسيس، وتحدث بشكل إجباري دون جهد.

ومن الناحية العصبية فهي ظاهرة عشوائية تحدث عادة عندما يتلقى الدماغ صورا غير مكتملة وباستخدام الخبرة والمعرفة الثقافية يكمل الفراغات ليكون بها شكلا متعارفا عليه.