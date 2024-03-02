بعد ترميمه.. عرض الفيلم الوثائقي «صبيان وبنات» ليسري نصرالله بمهرجان الإسماعيلية

عُرضت النسخة المرممة الجديدة لفيلم «صبيان وبنات» للمخرج الكبير يسري نصر الله، اليوم لأول مرة في مصر، ضمن فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والوثائقية، برئاسة الناقد عصام زكريا، وذلك بقصر ثقافة الإسماعيلية، إذ كان العرض الأول للفيلم ضمن فعاليات مهرجان الإسماعيلية سنة 1995.

فيلم «صبيان وبنات»

وعقب عرض الفيلم، أقيم ندوة مع المخرج يسري نصر الله، أدارتها الكاتبة الصحفية والناقدة ناهد نصر، وقال المخرج الكبير: إن فيلم «صبيان وبنات» بدأت فكرته عندما قرأت حوارا صحفيا مع أحد المتهمين في قضية اغتيال الرئيس السادات، عندما سأله وزير الداخلية آنذاك، لما أنت مبتسم، فكانت إجابته «لإننا انتصرنا» والحجاب في كل مكان، بالإضافة لخبر بعدها عن فتاة ارتدت الحجاب عند ذهابها لمدرستها في فرنسا، فتعرضت للتنمر، وسواء الخبر هذا أو ذلك، تم استفزازي، ومن هنا جاء الفيلم، ولكن في حقيقة الأمر «صبيان وبنات» قادني بعدها لطرح أسئلة مختلفة، وأحببت كل أبطال الفيلم، وتحدثت معهم عن شكل العلاقات والحب والزواج والطموح والعمل».

سبب اختيار يسري نصر الله لـ باسم سمرة

وعن اختياره للفنان باسم سمره وأصدقائه وأسرته ليكونوا أبطال فيلم «صبيان وبنات»، أضاف: كان وقتها باسم سمرة شاب صغير عمل معي كممثل، وتحدثت أمامه عن أفكاري لعمل فيلم وثائقي، فطرح عليا فكرة التصوير مع عائلته، في البداية لم أكن متحمسا، ولكن بعدها أحببت الأبطال، خاصة إنني ظللت عاماً كاملاً أتعرف عليهم، وبعدها بدأت التصوير معهم.

وأوضح: أن مونتاج الفيلم استغرق حوالي 8 أشهر، وكنت حريصا جدا على الأمانة في ترتيب الأحداث والحوار وكنت رقيبا على نفسي، لنقل صورة حقيقية لا تسيء لأي بطل من أبطال الفيلم، خاصة إنني أحببتهم جميعا.

فيلم «صبيان وبنات» تدور أحداثه في قالب وثائقي عن حياة الفنان باسم سمرة الذي كان وقتئذ يعمل مدرسًا في إحدى المدارس الصناعية، ويتخذ أولى خطواته في مجال الفن مع المخرج يسري نصر الله، كما يلتقي الفيلم بدائرته المقربة من العائلة واﻷصدقاء، ويتفرع الفيلم إلى مواضع شتى، على رأسها موقف المجتمع من مسألة الحجاب.

وخلال لقطات الفيلم، يتجاذب باسم أطراف أحاديث مع أصدقائه، وأسرته، وزملائه حول حياتهم، وتلقي هذه المناقشات الهادئة، الضوء على مقتطفات من المعلومات التاريخية والاجتماعية والسياسية التي يعيشها المجتمع وقتها.

معلومات عن المخرج يسري نصر الله

المخرج الكبير يسري نصرالله، عمل كمساعد مخرج مع يوسف شاهين في فيلمي «وداعا يا بونابرت» و«حدوتة مصرية» 1981.

وشارك أيضًا يوسف شاهين في كتابة سيناريو «إسكندرية كمان وكمان» 1990 ثم خاض التجربة الإخراجية في نفس العام إذ أخرج فيلمه الروائي الطويل الأول «سرقات صيفية» والثاني «مرسيدس» سنة 1993، وبعدها «صبيان و بنات» 1995، «المدينــة» 1999 ثم فيلم «باب الشمس» 2004 وفيلم «جنينة الأسماك» 2008، و«احكي يا شهرزاد» 2009، و«بعد الموقعة» 2012، وفيلم «الماء والخضرة والوجه الحسن» 2016.