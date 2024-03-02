تفعيل أنظمة الدفاع الجوي فوق مدينة سانت بطرسبورج بروسيا كتب: محمد عزالدين 07:50 م | السبت 02 مارس 2024 روسيا أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، عن تفعيل أنظمة الدفاع الجوي فوق ضواحي مدينة سانت بطرسبورج الروسية. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: تحقيق ألماني في تسجيل نشرته روسيا لعسكريين يبحثون ضرب القرم بوتين: روسيا لم تنشر أسلحة نووية في الفضاء وليس ضمن خططها روسيا تفرض حظرا مؤقتا على تصدير البنزين من أول مارس ولمدة 6 أشهر بوتين: روسيا تخوض معركة عادلة في أوكرانيا من أجل سيادتها وأمنها 10 معلومات عن إقليم ترانسنيستريا في مالدوفا.. طلب حماية روسيا روسيا سان بطرسبورج القاهرة الإخبارية الدفاع الجوي بقلم محمد عزالدين