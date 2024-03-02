رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

تفعيل أنظمة الدفاع الجوي فوق مدينة سانت بطرسبورج بروسيا

كتب:

محمد عزالدين
07:50 م | السبت 02 مارس 2024
روسيا

روسيا

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، عن تفعيل أنظمة الدفاع الجوي فوق ضواحي مدينة سانت بطرسبورج الروسية.

اقرأ المزيد:

تحقيق ألماني في تسجيل نشرته روسيا لعسكريين يبحثون ضرب القرم 

بوتين: روسيا لم تنشر أسلحة نووية في الفضاء وليس ضمن خططها

روسيا تفرض حظرا مؤقتا على تصدير البنزين من أول مارس ولمدة 6 أشهر

بوتين: روسيا تخوض معركة عادلة في أوكرانيا من أجل سيادتها وأمنها

10 معلومات عن إقليم ترانسنيستريا في مالدوفا.. طلب حماية روسيا
بقلم محمد عزالدين