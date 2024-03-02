حلمى بكر «العنقود الأخير»

يحتضن العود حتى تظن أنه أصبح جزءاً من جسده، تداعب أنامله الأوتار ينطلق معها لحن عذب يندمج بصوته العميق، ويعود الموسيقار الكبير إلى الفتى صاحب الـ15 عاماً، الجالس تحت تكعيبة العنب فى حديقة منزله بحى حدائق القبة، قبل أن يفيق من نشوته ويجد المارة فى الشارع مجتمعين خلف أسوار الحديقة يستمعون إلى وحيه الموسيقى، هو الفتى حلمى عيد محمد بكر، الذى سيصبح اسمه بعد سنوات علامة مسجلة فى تاريخ الموسيقى العربية كواحد من أهم الملحنين، وسيرحل بعد 86 عاماً قدم خلالها ما يتجاوز الـ1800 لحن.

لم يكن الأب عيد محمد بكر يعلم أن حب الموسيقى سيكون ضمن الجينات التى سيورثها لأبنائه التسعة، وأكبرهم «حلمى»، الذى تسللت الموسيقى إليه منذ كان طفلاً، حيث أجاد العزف على العود فى سنوات عمره الأولى، وداخل المنزل المزدحم بالأبناء كانت الساعات التى تسكن الضجيج المستمر حين يقوم الأب العاشق للفن بالعزف على الناى الذى كان يهواه منذ الطفولة، أو حين يشغل أسطوانات الغناء الشرقى أو الأوبرالى، وبدأت علامات النبوغ والتفرد تظهر على «حلمى»، الذى قرر أن يبدأ فى الدراسة الأكاديمية للفن حتى يصقل موهبته الإلهية من خلال التحاقه بالمعهد العالى للموسيقى العربية.

«شوية صبر يا قلبى ماتقلقش.. شوية صبر هتلاقى اللى هجر حبى رجعلك بعد طول الهجر»، يجلس الطالب فى السنة النهائية بمعهد الموسيقى العربية داخل إحدى الغرف وهو يشدو ألحانه، جذب صوته الفنانة الجزائرية وردة التى قررت أن تفتح الباب لتصل إلى مصدر الصوت واللحن، ليكون ذلك اللقاء القدرى نقطة تحول فى حياة حلمى بكر، وعرضت عليه القدوم إلى منزلها ليسمعها ألحانه التى أعجبتها وقدمته بعدها لمحمد حسن الشجيعى، المستشار الفنى للموسيقى والغناء فى الإذاعة المصرية، وبالفعل غنت وردة أول أغنية من ألحان حلمى بكر فى حفل أضواء المدينة عام 1962، لتكتب شهادة ميلاد فنية للملحن الشاب.

تدريس الموسيقى لم يكن مرضياً لشغف الملحن الشاب الذى تخرج للتو فى معهد الموسيقى، فقرر الاستقالة من وظيفته بإحدى المدارس الحكومية والتفرغ لإبداعه الفنى، وبالفعل قدم مجموعة كبيرة من الألحان ليس فقط فى الأغانى ولكن المسرحيات والأفلام والفوازير، ووضع بصمته فى 48 مسرحية غنائية، وما زالت جمله اللحنية عالقة فى أذهان الجماهير، وتعاون مع عمالقة الفن: وردة، عبدالحليم حافظ، محمد عبدالوهاب، ليلى مراد وغيرهم، ولعب دوراً مهماً فى المشهد الفنى لسنوات طويلة، فكان له الفضل فى اكتشاف عدد من النجوم الجدد وقدمهم على الساحة؛ من بينهم صابر الرباعى وأصالة، كما شغل منصب رئيس لجنة الاستماع فى الإذاعة المصرية.