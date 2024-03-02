طرح برومو جديد لمسلسل الحشاشين رمضان 2024

كشف المنتج تامر مرسي، عن برومو جديد لمسلسل الحشاشين بطولة كريم عبدالعزيز، والذي يخوض به الموسم الرمضاني 2024، من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

مشاهد الأكشن تسيطر على برومو مسلسل الحشاشين

وظهر خلال البرومو العديد من الدول التي تنقل إليها حسن الصباح خلال القرن الخامس عشر الميلادي، إلى جانب العديد من المعارك التي خاضها، واستغلال قلعة الموت ومواجهة الوزير نظام الحكم والذي يؤدي دوره الفنان فتحي عبدالوهاب والذى جاء على لسانه: « مفيش حكم سلطان دون دم».

وتدور أحداث المسلسل في إطار تاريخي مستوحي من أحداث حقيقية، وجرى تصويره في ثلاث قارات وهي آسيا وأوروبا وأفريقيا بأعلى مستوى من الديكورات بتوقيع أحمد فايز مهندس الديكور، إذ يتضمن المسلسل العديد من مشاهد الأكشن والحركة وتم تصنيع آلاف القطع من الأسلحة التي تم استخدامها فى التصوير، والاستعانة بفريق معارك المسلسل العالمي Game of Thrones إلى جانب فرق مصرية.

من هم أبطال مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، إسلام جمال، محمد سليمان، نور إيهاب، أحمد عيد، نيقولا معوض، سوزان نجم الدين وعدد كبير من الفنانين، وهو من إخراج بيتر ميمي وتأليف عبدالرحيم كمال.