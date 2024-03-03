تسريب روسي يثير مخاوف الدفاع الألمانية.. تعرف عليه

أعلنت وزارة الدفاع الألمانية، التحقيق إذا تم التنصت على مؤتمر سري بالفيديو عبر الإنترنت لضباط ألمان، بعد انتشار ما يرجح أنه تسجيل صوتي لمحادثات عسكرية سرية بين ضباط في الجيش الألماني بشأن الحرب في أوكرانيا، على شبكات التواصل الاجتماعي الروسية.

تدريب الجنود الأوكرانيين

ونشرت رئيسة قناة «آر تي» الروسية، مارجاريتا سيمونيان، أمس الجمعة، تسجيلًا صوتيًا مدته 38 دقيقة، بتاريخ 19 من الشهر المنصرم، يحتوي على محادثات جرت بين ضباط ألمان، يبحثون فيه قصف شبه جزيرة القرم الواقعة تحت سيطرة روسيا منذ عام 2014، كما تحدثوا عن تدريب الجنود الأوكرانيين، وإمداد العاصمة كييف بصواريخ كروز من طراز توروس، وهو ما دعى المستشار الألماني أولاف شولتس للتعليق على ذلك واصفاً إياه في تصريحات صحفية على هامش زيارة للفاتيكان بأنه «أمر خطير للغاية»، وفقاً لما ذكرته وكالة «دبي بي إيه» الألمانية للأنباء.

تصريحات متبادلة حول التسجيل المسرب

كما قالت متحدثة وزارة الدفاع الألمانية لوكالة فرانس برس، «إن مكتب مكافحة التجسس العسكري اتخذ جميع الإجراءات اللازمة، اعترض محادثة في القطاع الجوي»، ورفضت التعليق على محتوي التسجيلات المنتشرة، وهو مادعى ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، طلب التوضيحات من ألمانيا، مؤكدة أن أي مٌحاولات لتجنب الإجابة علي هذه الأسئلة هو بمثابة اعتراف بما جاء في الحوار.

ولم تتوقف تبعات التسجيل المٌسرب عند ذلك، حيث قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، خلال المنتدى الدبلوماسي السنوي في أنطالي بتركيا،« أن التسجيل يدل على أن أوكرانيا وداعميها لا يريدون تغيير مسارهم على الإطلاق ويريدون إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا في ساحة المعركة»، كما أكد أن هذه التسريبات هي بمثابة كشف الذات للقوات المسلحة الألمانية.

وفي استشارة أعدتها مجلة «دير شبيجل» الألمانية، أكد من خلالها الخبراء على صحة التسجيلات وعدم التلاعب بمُحتواها، وهو ما أثار قلق المستشار الألماني شولتس، الذي امتنع عن إمداد كييف، بصواريخ توروس القادرة على إصابة أهداف على بعد ما يصل إلى 500 كيلومتر، متخوفاً من أن يؤدي ذلك إلى تصعيد النزاع وإثارة توترات إضافية مع روسيا، إلا أن التسجيلات تنص على عكس ذلك وهو مادعى شولتس، لفتح تحقيق يعمل على توضيح الأمر«بعناية شديدة ومكثفة للغاية وبسرعة كبيرة».