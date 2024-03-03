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دراما المتحدة

«القاهرة الإخبارية»: دوي سماع انفجار عنيف في خان يونس

كتب:

محمد عزالدين
01:49 ص | الأحد 03 مارس 2024
انفجار - أرشيفية

انفجار - أرشيفية

كشف إعلام فلسطيني عن سماع دوي انفجار في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل.

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بقلم محمد عزالدين