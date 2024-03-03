«القاهرة الإخبارية»: دوي سماع انفجار عنيف في خان يونس كتب: محمد عزالدين 01:49 ص | الأحد 03 مارس 2024 انفجار - أرشيفية كشف إعلام فلسطيني عن سماع دوي انفجار في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: انفجار يهز وسط «السويداء» جنوبي سوريا نتيجة استهداف مبنى بالصواريخ الأعنف منذ 6 سنوات.. أقوى انفجار شمسي في طريقه إلى كوكب الأرض إعلام فلسطيني: سماع دوي انفجار عنيف يهز منطقة الفخاري شرقي خان يونس إعلام فلسطيني: سماع صوت انفجار في مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة وسائل إعلام إسرائيلية: سماع دوي انفجار بالجليل الأعلى انفجار شديد في العمق اللبناني.. ووسائل إعلام: غارة إسرائيلية (فيديو) انفجار خان يونس بقلم محمد عزالدين