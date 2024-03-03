الرعب يضرب جيش الاحتلال.. صوب مدافعه تجاه المستوطنات 5 مرات منذ «7 أكتوبر »

كشف تحقيق عسكري في دولة الاحتلال الإسرائيلي عن صدمات مدوية أثارت غضبًا في تل أبيب، حيث تبين أن الدبابات التابعة لجيش الاحتلال أطلقت النار بالخطأ على عدة مستوطنات 5 مرات على الأقل منذ تنفيذ عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي، وفق ما أفادت صحيفة «هاآرتس» العبرية.

وأوضح تقرير الصحيفة العبرية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي كان يعلن في كل مرة يتم اكتشاف أنه وجه أسلحته إلى الداخل الإسرائيلي، بأنه حقق في تلك الحوادث واستخلص الدروس اللازمة منها، إلا أنها سرعان ما تتكرر مرة أخرى.

إقالة قائد الكتيبة العسكرية

وبحسب الوقائع المذكورة، ففي ديسمبر الماضي أطقت كتيبة من قوات الاحتلال قذيفتين على مستوطنة هانيتا على الحدود الشمالية مع لبنان، وردًا على ذلك الخطأ تم إقالة قائد الكتيبة العسكرية والذي كان مسؤولا عن القصف.

وبحسب التقرير، فإن الحادث وقع عقب تنبيه استخباراتي حول وجود تهديد في منطقة الجليل الغربي على حدود لبنان، مما جعل قائد الكتيبة والذي كان يقود الدبابة إلى إطلاق النار على المستوطنة الإسرائيلية.

أما الواقعة الثانية التي كشف عنها التحقيق العسكري، فكانت في يناير الماضي، إذ قام قائد دبابة إسرائيلية بإطلاق النار على أحد المباني في مستوطنة سديروت لكنها ألحقت أضرارا طفيفة بالمبني.

كما أشارت الصحيفة العبرية إلى أن التحقيق وثق 3 حوادث أخرى، ما بين إطلاق دبابة تابعة لجيش الاحتلال على نقاط مراقبة تابعة للجيش، وحادث آخر قام خلاله الجنود بإطلاق النار من مدفع رشاش مثبت على دبابة موجه إلى عدة مستوطنات، مما تسبب في إطلاق صفارات الإنذار في عدد من المستوطنات في غلاف غزة.

كيف رد جيش الاحتلال على التحقيق العسكري

ورد المتحدث باسم جيش الاحتلال في بيان ردًا على التحقيق الذي نشرته هآرتس، بأنه خلال الاشتباكات في قطاع غزة، كان هناك حالات محدودة من النيران الصديقة من ساحة المعركة، مؤكدًا أن الخسائر البشرية معروفة، لكن الأضرار المادية التي لحقت بالممتلكات يتم حصرها حاليا.