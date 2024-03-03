مفاجأة.. الثلاثاء أول أيام رمضان 2024 في مصر وفقا للفلك الدولي (خرائط)

فجّر مركز الفلك الدولي «المشروع الإسلامي لرصد الأهلة» مفاجأة بشأن موعد شهر رمضان 2024 في مصر، حيث أكد عبر موقعه الرسمي أنّه باعتماد التقويم الهجري العالمي المبني على حساب إمكانية رؤية الهلال، فإنّ بداية الشهر في النطاق الشرقي تكون يوم الثلاثاء 12 مارس 2024، وأرفق مع تقريره خرائط توضح صعوبة رؤية هلال رمضان يوم الأحد في الكثير من البلدان العربية والإسلامية بينما يُرى الهلال بسهولة يوم الاثنين 11 مارس، وهو ما يستعرضه التقرير التالي.

أول رمضان الاثنين في مصر وفق معهد الفلك

وتأتي حسابات المركز الدولي للفلك مخالفة للحسابات الفلكية الخاصة بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التي ذهبت إلى أنّ أول أيام شهر رمضان 2024 سيكون الاثنين 11 مارس المقبل، لكن في جميع الأحوال فالموعد النهائي والرسمي والشرعي لبداية شهر رمضان المبارك سيكون وفق ما تعلنه دار الإفتاء المصرية بعد استطلاع الهلال يوم الأحد المقبل الموافق 29 شعبان 1445 هجريا.

الثلاثاء أول رمضان في مصر وفق الفلك الدولي

وبالعودة لما ذكره مركز الفلك الدولي، أكد عبر موقعه الرسمي أنّ الاقتران المركزي (المحاق المركزي) سيحدث يوم الأحد 10 مارس 2024 الساعة 09:00 بالتوقيت العالمي، ونشر خرائط توضح إمكانية رؤية الهلال يوم الأحد 10 مارس 2024 ويوم الاثنين 11 مارس 2024 باستخدام برنامج المواقيت الدقيقة باعتماد معيار عودة وهي كما يلي.

الأحد 10 مارس 2024

الاثنين 11 مارس 2024

وشرح مركز الفلك الدولي الخرائط كما يلي.

- رؤية الهلال مستحيلة من المناطق الواقعة في اللون الأحمر بسبب غروب القمر قبل غروب الشمس أو/و بسبب حصول الاقتران السطحي بعد غروب الشمس.

- رؤية الهلال ممكنة باستخدام التلسكوب فقط من المناطق الواقعة في اللون الأزرق.

- رؤية الهلال ممكنة باستخدام التلسكوب من المناطق الواقعة في اللون الزهري، ويمكن رؤية الهلال بالعين المجردة حال صفاء الغلاف الجوي التام والرصد من قبل راصد متمرس.

- رؤية الهلال ممكنة بالعين المجردة من المناطق الواقعة في اللون الأخضر.

- رؤية الهلال غير ممكنة بالعين المجردة أو بالتلسكوب من المناطق غير الملونة، رغم غروب القمر بعد غروب الشمس ومن حصول الاقتران السطحي قبل غروب الشمس، وذلك بسبب قلة إضاءة الهلال و/أو بسبب قربه من الأفق.

وأضاف: «يرجى ملاحظة أنّ الأشكال أدناه تبين إمكانية رؤية الهلال في المناطق الواقعة بين خطي عرض 60 شمالا و60 جنوبا».

وأكد المركز الدولي للفلك أنّه باعتماد التقويم الهجري العالمي المبني على حساب إمكانية رؤية الهلال، فإنّ بداية الشهر في النطاق الشرقي «الذي يضم قارات آسيا وإفريقيا واستراليا وأوروبا» تكون يوم الثلاثاء 12 مارس 2024، وبداية الشهر في النطاق الغربي «الذي يمتد من خط طول 20 درجة غربا إلى الأجزاء الغربية من القارتين الأمريكتين» تكون يوم الإثنين 11 مارس 2024.

ولفت إلى أنّ التقويم الهجري العالمي يعتمد على الحسابات المسبقة (أي لا ينتظر الرصد العملي و رؤية الهلال) ويتبنى معيارا معينا لبدء الشهر الهجري الجديد، وقد تتبنى بلدك أو منظمتك معيارا آخر لبدء الشهر، لذا ننصح وبشدة بالاطلاع على ما جاء في صفحة التقويم الهجري العالمي في موقعنا قبل إصدار أي أحكام» بحسب ما ذكره المركز.