عزل 3 أساتذة من جامعة المنصورة لارتكابهم مخالفات قانونية وأخلاقية

قررت مجالس التأديب لأعضاء هيئات التدريس بجامعة المنصورة ومعهد الدلتا العالي لنظم المعلومات الإدارية بالمنصورة، عزل أستاذين ومدرس، لارتكابهم مخالفات قانونية وأخلاقية.

عقد مجلس تأديب جامعة عين شمس برئاسة الدكتور أشرف حافظ، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، وعضوية كل من المستشار الدكتور حاتم البكري نائب رئيس مجلس الدولة، والدكتور تامر صالح، والدكتور إبراهيم عبد الله، وكلاء كلية الحقوق.

تفاصيل قرار العزل

وتضمن قرار المجلس عزل أستاذين من الجامعة لأسباب مُخلة بالشرف والأمانة، على النحو التالي:

- عزل م. أ. ع الأستاذ بكلية الزراعة عن العمل، وإلزامه برد 8292 يورو من مستحقاته بالجنيه، لقيامه بصفته مسئولا عن البرنامج الأوربي الايراسموس بالتزوير في أوراق رسمية، والتدليس بابتعاث نجليه (طبيب أسنان وطالب بجامعة خاصة ) إلى جامعة بيالستوك التقنية ببولندا على أنهم طلاب بكلية الهندسة بالجامعة على غير الحقيقة، وصرفهم مبالغ باليورو، وتسفير نجله طببب الأسنان لرومانيا منتحلا صفة عضو هيئة تدريس بالجامعة بدون وجه حق.

-عزل ش. ا. ب الأستاذ بكلية الآداب على سند صدور حكم محكمة الجنايات بإدانته، لإحرازه مواد مخدرة.

والواقعة الثالثة بالمنصورة بمعهد الدلتا العالي لنظم المعلومات الادارية، قرر مجلس التأديب برئاسة القاضي محمد المأذون بمجلس الدولة، وعضوية الدكتورة أميرة محمود، والدكتور جلال السيد، وفصل ن. ح. ا من العمل سن 52 مدرس بالمعهد لقيامها بالادعاء والإساءة والتشهير بآخرين، وتضليل المجتمع الطلابي والاتيان بأقوال وأفعال خروجا على أخلاقيات المهنة، وذلك بعد انتهاء التحقيق الابتدائي وفحص المستندات والمذكرات وسؤال 10 شهود.