ما سبب انخفاض الأسعار العالمية للنحاس خلال يناير 2024؟.. «معلومات الوزراء» يوضح

أوضحت النشرة الشهرية لأسعار السلع الاسترايجية العالمية، التي نشرها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، على الموقع الرسمي له، أن المتوسط الشهري لأسعار النحاس انخفض عالميا ليصل إلى 8383.58 دولارا أمريكيا، طن خلال يناير 2024 مقابل 8513.10 دولارا أمريكيا طن خلال ديسمبر 2023، كما انخفض مقارنة بنحو 9041.97 دولارا أمريكيا طن خلال يناير 2023.

أرجع المحللون سبب انخفاض الأسعار العالمية للنحاس خلال شهر يناير 202 ، إلى المخاوف بشأن الطلب في الصين والنشاط الصناعي العالمي غير المستقر، والتوقعات بأن أسعار الفائدة الأمريكية ستظل مرتفعة لفترة أطول.

ارتفاع متوسط سعر النحاس عالميًا ليسجل 8445.02 دولارًا أمريكيا

لفتت النشرة، إلى ارتفاع متوسط سعر النحاس عالميًا ليسجل 8445.02 دولارًا أمريكيا طن خلال الأسبوع الرابع من شهر يناير 2024 (222) يناير (2024، مقابل 8276.58 دولارًا أمريكيا طن خلال الأسبوع الثالث (15) 19 يناير (2024 ، بينما انخفض مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، والذي بلغ في المتوسط 9361.04 دولارًا أمريكيا/طن.

متوقع أن يصل سعر النحاس إلى 3.79 دولار/ رطل في نهاية الربع الأول 2024

وأشار معلومات الوزراء، فى النشرة الصادرة عنه، إلى أنه وفقا وفقًا لموقع (Trading Economics) من المتوقع انخفاض سعر النحاس العالمي بنسبة %2.76 من بداية عام 2024.

ومن المتوقع أن يصل سعر النحاس إلى 3.79 دولار/ رطل في نهاية الربع الأول 2024، ومن المتوقع أن يصل سعر النحاس العالمي إلى 3.59 دولار / رطل خلال 12 شهرًا.

وفقا لتقرير: (thebusinessresearchcompany) من المتوقع أن ينمو حجم سوق خام النحاس العالمية من 166.25 مليار دولار في عام 2023، إلى 179.84 مليار دولار في عام 2024 بنسبة نمو قدرها 8.2% خلال الفترة 2023-2030، ومن المتوقع أن ينمو حجم سوق النحاس العالمية بنسبة %7.5% في عام 2028، ليصل إلى 240.52 مليار دولار.