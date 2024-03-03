«الصحة»: استحداث مراكز متخصصة لطب المسنين بمستشفيات التأمين الشامل

شهد مقر وزارة الصحة والسكان، في العاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعا اليوم، بحضور الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية، والدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، للوقوف على التجهيزات والاستعدادات النهائية لبدء تدشين المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل.

أوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع شهد عرضا تقديميا، تضمن موقف المستشفيات والوحدات والمراكز الطبية التي ستدخل ضمن المرحلة الثانية من مشروع التأمين الصحي الشامل، وتشمل محافظات كفر الشيخ، ودمياط، والمنيا، ومطروح، وشمال سيناء.

أضاف أنه جرى استعراض الدراسة التي أجريت بشأن التخطيط الصحي، لتلك المنشآت العلاجية، طبقا للخريطة السكانية، وكذلك الخريطة الوبائية، إلى جانب جاهزية البنية التحتية، فضلا عن حصر مستشفيات الجهات التابعة للوزارة.

موقف المنشآت الصحية المدرجة بالمرحلة الثانية من مشروع التأمين الصحي الشامل

وتابع بأن الاجتماع شهد شرحا لموقف المنشآت الصحية المدرجة بالمرحلة الثانية من مشروع التأمين الصحي الشامل، من حيث التطوير ورفع الكفاءة والإحلال والتشغيل، وفقا لما جرى رصده خلال الزيارات الميدانية والمعايدات التي قامت بها فرق العمل المشكلة بالتعاون بين وزارة الصحة والسكان والهيئة العامة للرعاية الصحية، وجرى الاتفاق على وضع تصور مبدئي للتكلفة الإجمالية، تمهيدا لعرضها على رئيس مجلس الوزراء.

أشار إلى مناقشة خطة عمل الفترة المقبلة في محافظات المرحلة الثانية، وتتضمن محور التوعية الصحية والمجتمعية لمواطني تلك المحافظات من خلال عقد ندوات ولقاءات تعريفية بالمشروع مع الجهات التنفيذية والمجتمع المدني والمواطنين، ومحور التغطية الإعلامية، للتعريف بالمشروع في وسائل الإعلام المختلفة، وكذلك محور حصر القوى البشرية بالمنشآت الصحية، وإنشاء قواعد بيانات العاملين، فضلا عن تنفيذ حزم البرامج التدريبية المتخصصة وتطبيق نظم التشغيل وتدريب أطقم الصيانة الطبية وغير الطبية، والتأهيل للتعامل مع نظم المعلومات والتطبيقات الإلكترونية الحديثة، وكذلك تنفيذ حزم البرامج التدريبية اللازمة لتأهيل العاملين بالمنشآت على معايير التسجيل والاعتماد.

موقف التجهيزات الطبية وغير الطبية الكائنة بالمنشآت

لفت إلى استعراض موقف التجهيزات الطبية وغير الطبية الكائنة بالمنشآت المخطط إدراجها طبقا للتخطيط الصحي، وبدء تكويد التجهيزات الطبية، ورفعها على منظومة حصر وتكويد الأصول المربوطة على الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وتحديد الاحتياجات من التجهيزات الطبية وغير الطبية المطلوب توفيرها، مع تصميم البنية التحتية المعلوماتية، وتخطيط آلية تنفيذ الربط الإلكتروني بين المنشآت.

أكد أنه ستجري دراسة استحداث مراكز متخصصة لطب المسنين، من خلال استغلال عدد من المستشفيات داخل نطاق المحافظات التي يجري العمل لانضمامها ضمن مراحل مشروع التأمين الصحي الشامل مستقبلا، بحيث يجري تقديم خدمات طبية عالية الجودة لكبار السن من أصحاب الأمراض المزمنة، بما يسهم في تخفيف العبء على المستشفيات.

أوضح أن تجري أيضا دراسة اختيار قطعة أرض جنوب طريق رأس الحكمة في نفس الجهة التي سيجري إنشاء المطار بها، لإقامة مستشفى يخدم المنطقة بأسرها.