عالم بالأوقاف: أحبّ الأعمال إلى الله إدخال السرور على الناس

قال الدكتور أشرف فهمي، من علماء وزارة الأوقاف، إنّه من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، إدخال السرور على قلب مسلم، مستشهدًا بحديث سيدنا النبي- صلى الله عليه وسلم: «من أفضل الأعمال إدخال السرور على المؤمن، تقضي له دينًا، تقضي له حاجة، تنفس له كربة».

فرحة تدخلها على قلب إنسان

وأضاف «فهمي»، في حواره مع الإعلامية سالي سالم، خلال استضافته ببرنامج «البيت»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»: «فرحة بتدخلها على قلب إنسان طفل أو رجل أو امرأة، حتى الصدقة حسنات دون تعب، وكذلك الصدقة وتفريج الكرب وسداد الدين».

مساعدة المساكين والتفريج عن العباد

وتابع العالم بوزارة الأوقاف: «لو ساعدت أسرة مسكينة وأطعمتها خاصة في هذه الأيام المباركة هتاخد ثواب، ربنا سبحانه وتعالى فضّل أيام وشهور على أخرى، فالحسنات فيها مضاعفة، كما أن الثواب في مسجد رسول الله بـ1000 صلاة، وفي المسجد الحرام بـ50 ألف صلاة، كذلك على حسب الزمان، فأول ليالي شهر رمضان فيها الثواب يضاعف، والله يغفر لعباده».