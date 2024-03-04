إصلاح خطوط مياه في عدة مناطق بالعريش وعودة الخدمة لطبيعتها

استجاب قسم الأزمات بمجلس مدينة العريش لشكاوى الأهالي من وجود أعطال في عدة خطوط مياه بوسط المدينة، وذلك بالتعاون مع شركة المياه والصرف الصحي.

وقال مجلس مدينة العريش، في بيان له، إنه فور وصول الشكاوى من الأهالي بشأن أعطال في خطوط المياه بوسط المدينة، تم التواصل مع شركة المياه والصرف الصحي، ليتم بشكل فوري وعاجل إصلاح الخطوط المشار لها، وإعادة ضخ المياه للأهالي.

إصلاح خط مياه رئيسي بالعريش

وأضاف مجلس مدينة العريش، أنه تم إصلاح الخط الرئيسي أمام الساحة الشعبية، والعمل على إصلاح بعض الخطوط بشارع شكري القوتلي، ومحيط مدرسة السادات الإعدادية القريبة من شارع أسيوط، وعادت المياه مرة أخرى لطبيعتها.

ومن جهة أخرى، قام مجلس مدينة العريش بإصلاح بالوعات الصرف الصحي بشوارع العريش الفرعية، والتي تأثرت بعملية الرصف خلال الأيام السابقة.

رصف الشوارع عقب الانتهاء من الصيانة

وقال اللواء أسامة العفش، رئيس مجلس مدينة العريش، في بيان، إنه تم إصلاح بعض البلاعات التي تأثرت بعملية الرصف في شارع ابن سيناء وسوق الخميس وطريق منير ماضي وبعض الطرق الفرعية القريبة، موضحا أن مجلس مدينة العريش يقوم بعملية رصف شاملة لجميع الشوارع الفرعية بالمدينة.