دعاء اللهم إني عبدك ابن عبدك.. يزيل همك ويفرج كربك

يعتبر دعاء دعاء اللهم إني عبدك ابن عبدك، أحد الأدعية المأثورة التي تستخدم للتضرع إلى الله تعالى، في الأوقات الصعبة، وتخفيف الألم الناجم عن الحزن والتأكيد على القوة والصبر أمام المحن.

دعاء اللهم إني عبدك ابن عبدك

وحول دعاء اللهم إني عبدك ابن عبدك، الذي يمكن للمسلم أن يطلب من خلاله طلب العون والدعم من الله- عز وجل- في الظروف الصعبة والترتيبات الحزينة التي يمر بها الإنسان، فأن دار الإفتاء المصرية، أكدت عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك» أن هذا الدعاء يمكن أن يستخدم في أوقات الحزن والهم، كما جاء عن النبي الكريم.

وبخصوص دعاء اللهم إني عبدك ابن عبدك، فأن نصه كما جاء عن دار الإفتاء: «اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماضِ في حكمك، عدل في قضاؤك أسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدًا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي».