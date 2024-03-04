كبير الأثريين: تابوت بنها المكتشف حديثا يرجع لـ «شيخ الكتبة» ويزن أكثر من 62 طنا

علق مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والأثار، على اكتشاف تابوت وبعض القطع الأثرية، في مكان حفر مشروع إنشاء مستشفى بنها الجديد، مشيرًا إلى أن مدينة بنها هي مدينة مهمة، وبنيت في عصر الملك سنفرو، وخرج منها آثار ضخمة.

التابوت يزن أكثر من 62 طنًا

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية، ببرنامج «من مصر» الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن التابوت يزن أكثر من 62 طنًا، إذ يرجع لشخصية كبيرة، وهو كبير الكتبة، وهو شخصية هامة، في عهد الملك بسماتيك، صاحب عصر النهضة، وحجر التابوت جاء من منطقة المقاولين.

على تابوت وبعض القطع الأثرية في بنها

شهد مشروع إنشاء مستشفى بنها الجامعي الجديد بمحافظة القليوبية، العثور على تابوت وبعض القطع الأثرية داخل المشروع، وذلك بعد الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى بالمشروع وهي حوائط خرسانية لمنع التسرب بكل المستشفى.

وتبين أن التابوت المكتشف مصنوع من حجر الكوارتزيت، ويعود لعصر الملك بسماتيك الأول، ويبلغ وزنه بالغطاء حوالي 62 طنًا، وقد أشارت الدراسات المبدئية التي تمت على التابوت بأنه يخص المشرف على الكتبة في عهد ملك بسماتيك الأول من عصر الأسرة السادسة والعشرين، إذ يوجد نقش بالحفر الغائر أسفل غطاء التابوت يصور خرطوش الملك بسماتيك الأول.