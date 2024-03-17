حكم نزيف الدم في رمضان.. هل يفطر صاحبه؟ (فيديو)

تتعرض السيدات لنزيف دم الحيض أو النفاس أو الاستحاضة في شهر رمضان، وقد يتعرض البعض لنزيف بسبب جرح أو إصابة ما، ولكل منها أحكامه في الصيام، كما قد يتعرض الرجال أيضاً لنوع آخر من النزيف مثل نزيف الأنف، ولذلك يعد سؤال حكم نزيف الدم في رمضان من الأسئلة المهمة للتأكد من صحة الصيام من عدمها.

حكم نزيف الدم في رمضان

وحول حكم نزيف الدم في رمضان، قال الدكتور عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى في الأزهر الشريف، إن الاستحاضة لا تمنع الصيام لأنها عبارة عن نزيف ودمه طبيعي وليس فاسدا كدم الحيض أو النفاس، وأضاف عضو لجنة الفتوى في حديثه لـ«الوطن»، أنّه إذا كانت المرأة تعرف موعد نزول حيضها شهريًا وتستطيع تحديد لون دم الحيض والفرق بينه وبين الاستحاضة، فيجوز لها الصوم ولا يوجد ما يمنع ذلك.

هل نزيف الأنف يفطر

وحول النزيف الذي قد يتعرض له البعض كالنزيف من الأنف وغيره فقال: «الفيصل فيها إذا كان نزيف الأنف يفطر في نهار رمضان أم لا، يكمن في وصول الدم إلى الحلق وابتلاعه، حيث أنه إذا وصل الدم إلي الجوف تصبح هنا المشكلة، حيث يفسد الصيام في أكثر من حالة من ضمن هذه الحلات هو وصول أي شيء للجوف والحلق ولذلك يجب على الصائم أن يكون حريص على أن لا يدخل شيئا في جوفه خلال وقت الصيام».